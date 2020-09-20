Резолюции Европарламента: Когда дела соседа важнее бардака в собственном доме

Вокруг Белоруссии усиливаются страсти. Это при том, что в самой стране страсти почти улеглись. Митинги редеют. Большинство тех, кто выходил на улицы, хотят вернуться к обычной жизни.

«В Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше. Мы знаем о Вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно», — подчеркнул на встрече с белорусским коллегой президент России Владимир Путин.

Президенты двух стран разговаривали более четырех часов. В ходе беседы они подтвердили договоренности о предоставлении Белоруссии кредита в размере полутора миллиардов долларов. Эти деньги не дают покоя оппозиции, которая на каждом углу кричит, что Москва банально покупает лояльность Минска.

Тем, кто строит такие теории хочется напомнить, что экономика двух государств тесно взаимосвязана, а где-то взаимозависима. Во всем мире бушует экономический кризис, вызванный пандемией. И естественно мы заинтересованы, чтобы наш ближайший сосед и ключевой партнер оставался платежеспособным. Так что просто бизнес — никакой политики. Мы даем финансовые гарантии не только белорусским предприятиям, мы помогаем нашим производителям.

«То есть кооперация теснейшая. И Вы абсолютно правы, мы в этом направлении будем делать все, чтобы ни россияне, ни тем более белорусы… Потому что у нас вся страна фактически завязана на сырье, комплектующие, материалы, на сотрудничество. Я не говорю уже о рынках: основной рынок, 48 процентов своей продукции мы поставляем в Российскую Федерацию. Вот и вся экономика», — заявил Александр Лукашенко.

Но вернемся в другое, нездоровое окружение Белоруссии. Тут в четверг выступил европейский парламент. Да так, что почти слезы из глаз, но нет. Они нас приучили к тому, что это не законодательный орган, а скорее фабрика когнитивных диссонансов. В общем, еврокомиссары решительно, разумеется, осудили ситуацию в Белоруссии.

«Нас всех тронуло огромное мужество тех, кто мирно собрался на площади Независимости и принял участие в бесстрашном женском марше. Эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми, и жесткая реакция правительства — это просто стыд. Народ Беларуси должен иметь право самостоятельно решать собственное будущее. Они не фигуры на чужой шахматной доске», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Вот именно, госпожа фон дер Ляйен. Белорусы не фигуры на вашей шахматной доске. Вот еврокомиссары сами себя слышат, интересно? Когда якобы Россия вмешивается в чьи-то там выборы — то это ужас, тяжелейшее преступление против человечества. Оно требует невиданного единения свободного мира и жесткой реакции, наказаний, санкций… А вот когда Европарламент официально отказывается уважать выбор белорусского народа, признавать президентом того человека, которого они выбрали, и отдает власть совету неизвестных им людей — это истинное проявление демократии, добра и света? Ну как-то непоследовательно, знаете ли. Слава богу, власть координационному совету оппозиции отдали лишь декларативно, и никто всерьез этот жест не воспринимает. Ведь резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами самого Евросоюза.

Спрашивается, какой тогда смысл? Но ведь тут важно создать фон, взбаламутить воду. И ровно в эту парадигму укладывается еще одна принятая Европарламентом резолюция — имени живой и здравствующей сакральной жертвы по фамилии Навальный.

Из-за того, что этот господин несколько дней пролежал без сознания в немецкой клинике, они, значит, требуют ввести «действенные санкции» в отношении России. Список Навального предлагают, по аналогии с известным списком Магнитского, но простите… Последний-то действительно умер, хоть и от сердечного приступа. А этот вон пришел в себя, улыбается. Уже почитав новости и радуясь, что его имя не сходит с полос иноязычных таблоидов… Сразу несколько авторитетных изданий, такие как «Шпигель» и «Ди Цайт», опубликовали очередные «сенсационные» статьи — такие рассказы о героической спецоперации ближайших соратников блогера.

Только благодаря небывалой сообразительности, выдержке, смелости им удалось вывести прямо из-под носа кровавой «гэбни» ценнейшие и неопровержимые улики причастности режима к попытке отравления их предводителя. Бутылки с водой! На них потом неназванные специалисты, на словах, нашли самое убийственное в мире боевое отравляющее вещество — новичок.

Оставим за кадром, почему никто из этих спецагентов не умер, прикоснувшись к бутылке, отпив из которой блогер несколько дней лежал в коме. И, да, никакие латексные перчатки не спасут от такого страшного яда. И почему эти подробные материалы в немецких СМИ появилась ровно в тот момент — когда блогер сам разместил видео из покинутого им номера. Ну и наконец, почему никого из них не смущает, что они попросту нарушили закон. Проникли в чужой номер и похитили оттуда вещественные доказательства. Если, конечно, есть, что доказывать.

«Здесь количество абсурда и количество вопросов растет с каждым днем. Единственное, что может пролить свет на произошедшее, это обмен информацией, обмен биоматериалами, обмен уликами и совместная работа при необходимости врачей и так далее по анализированию ситуации», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вы знаете категория этих обвинений и подозрений на самом деле выглядит сплошным абсурдом. Даже пресловутая пробирка с иракским оружием массового поражения, которой потрясал Коллин Пауэл, и которая оказалась в итоге липой, на фоне этих бутылочек кажется неопровержимым свидетельством вины Саддама Хусейна и блестяще проведенным расследованием. А тут снова обратите внимание как некоторые деятели Евросоюза эффектно подключаются в нужный момент. Требуют завернуть «Северный поток-2», призывают провести переоценку отношений ЕС и России, а также изолировать Москву на международной арене.

«Уверен, что, если бы не было нынешней ситуации с Алексеем Навальным, придумали бы что-нибудь еще. На данном этапе все подчинено тому, чтобы как можно сильнее подорвать отношения между Россией и Европейским союзом. В ЕС есть страны, которые это понимают, но у них продолжает действовать принцип консенсуса, так называемая „солидарность“. Этим принципом грубо злоупотребляют страны, которые составляют русофобское агрессивное меньшинство», — считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

И вполне вероятно, что все это не случайно происходит именно сейчас. На этой неделе стартовала юбилейная 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Там будут выступать лидеры крупных государств, включая Владимира Путина. История с Белоруссией и странным отравлением могут стать идеальными поводами для развязывания очередной антироссийской истерии на самом высоком уровне. Не забывайте, что своей пробиркой Пауэлл размахивал именно на заседании организации объединенных наций. И почему они не учатся на собственных ошибках?