Что принесет России победа Байдена на президентских выборах

До президентских выборов в США остается чуть больше одного месяца. Они назначены на 3 ноября. Предвыборная обстановка на том берегу океана накалена уже, казалось бы, до предела, однако главные оппоненты все больше и больше подливают масла в огонь.

К решающему бою против Трампа готовятся неолиберально-троцкистская коалиция и активисты движения Black Lives Matter (BLM). Обращает внимание на этот факт российский сенатор Алексей Пушков в своем в Telegram-канале.

«Это означает, что несмотря на всю поддержку СМИ, у антитрамповской коалиции нет уверенности в победе Байдена», — подчеркивает политик.

Пушков отмечает, что при этом они все же заранее объявляют соперника Трампа победителем и угрожают действующему президенту невозможностью «украсть эти выборы». Тогда что может ожидать Россию в случае победы демократа Джо Байдена?

«Если „адская коалиция“ все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои „ценности и идеалы“ всему остальному миру. Финансирует эту коалицию Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки», — уверен сенатор.

К слову, любовью к нашей стране потенциальный американский лидер никогда не отличался. Как сообщал ранее 5-tv.ru, Джо Байден пригрозил России санкциями в случае вмешательства в американские выборы. Он заявил, что в случае победы на выборах накажет всех, кто пытался извне повлиять на голосования. И в очередной раз безосновательно обвинил нашу страну.