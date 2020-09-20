Что принесет России победа Байдена на президентских выборах

|
Светлана Шевченко
30

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на тот факт, что лидеры коалиции заранее объявляют Байдена победителем и угрожают, что «Трампу не удастся украсть эти выборы».

Что принесет России победа Байдена на президентских выборах

Фото: Reuters / JONATHAN ERNST;

До президентских выборов в США остается чуть больше одного месяца. Они назначены на 3 ноября. Предвыборная обстановка на том берегу океана накалена уже, казалось бы, до предела, однако главные оппоненты все больше и больше подливают масла в огонь.

К решающему бою против Трампа готовятся неолиберально-троцкистская коалиция и активисты движения Black Lives Matter (BLM). Обращает внимание на этот факт российский сенатор Алексей Пушков в своем в Telegram-канале.

«Это означает, что несмотря на всю поддержку СМИ, у антитрамповской коалиции нет уверенности в победе Байдена», — подчеркивает политик.

Пушков отмечает, что при этом они все же заранее объявляют соперника Трампа победителем и угрожают действующему президенту невозможностью «украсть эти выборы». Тогда что может ожидать Россию в случае победы демократа Джо Байдена?

«Если „адская коалиция“ все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои „ценности и идеалы“ всему остальному миру. Финансирует эту коалицию Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки», — уверен сенатор.

К слову, любовью к нашей стране потенциальный американский лидер никогда не отличался. Как сообщал ранее 5-tv.ru, Джо Байден пригрозил России санкциями в случае вмешательства в американские выборы. Он заявил, что в случае победы на выборах накажет всех, кто пытался извне повлиять на голосования. И в очередной раз безосновательно обвинил нашу страну.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:52
Выиграл по приколу: в США шерифом может стать трансженщина и сатанистка
5:25
Что принесет России победа Байдена на президентских выборах
5:04
Путин наградил создателя гиперзвукового блока «Авангард» орденом Андрея Первозванного
4:46
Локдаун Старого света: какие шансы у Европы пережить вторую волну COVID-19
4:24
«Родители узнали только на следующий день»: Седокова раскрыла детали тайной свадьбы
4:07
«Тоже, что ли, с мужем развестись»: Лолита в полупрозрачном комбинезоне показала стройную фигуру

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
Метеоролог рассказал, какой будет грядущая зима 2020/21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок