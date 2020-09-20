Агент 007: Кто станет новым исполнителем роли Джеймса Бонда

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Татьяна Меркер
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Дэниэл Крейг, по слухам, должен покинуть франшизу после премьеры пятой части и оставить вакантное место шпиона.

Агент 007: Кто станет новым исполнителем роли Джеймса Бонда

Фото: Кадр из фильма «007: Спектр»

Премьера пятой части фильма бондианы «Не время умирать» из-за коронавируса была перенесена на начало 2021 года. Вместе с выходом фильма зрители ожидают получить ответ, кто же станет новым исполнителем роли шпиона, после ухода из франшизы Дэниэла Крейга.

Британское издание Mirror предположило, что Бонда может сыграть актер Том Харди — звезда «Венома», «Безумного Макса» и «Легенды».

Официальное объявление от создателей легендарной серии фильмов зрители ждут уже в ноябре, но это может быть отложено из-за пандемии коронавируса.

Ходят слухи и о том, что режиссерское кресло при работе со следующими фильмами о Джеймсе Бонде может занять Кристофер Нолан. Режиссер снял такие культовые фильмы как «Интерстеллар», «Начало», «Темный рыцарь» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экранный «Капитан Америка» Крис Эванс ловко выкрутился после слива интимного фото.

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