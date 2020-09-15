«Привлек внимание»: актер Крис Эванс ловко выкрутился после слива интимного фото

Звезда фильмов вселенной Marvel Крис Эванс, известный как «Капитан Америка» опозорился не только на все Штаты, но и на весь мир. Звезда случайно показал свое мужское достоинство, демонстрируя фолловерам в Instagram экран своего телефона. Пикантный снимок находился в галерее, куда Эванс на мгновение зашел под пристальные взгляды фанатов.

Случившееся стало настоящей информационной бомбой для СМИ и поклонников голливудского актера. Пользователи сети несколько дней активно обсуждали «обнаженку» Эванса и соревновались между собой в искрометности юмора, подшучивая над актером.

Сам Крис после двух дней «игры в молчанку» наконец прокомментировал неловкий инцидент и даже смог обернуть его в свою пользу.

«Теперь, когда я привлек ваше внимание… Голосуйте 3 ноября!» — написал в своем Twitter-аккаунте экранный «Капитан Америка».

Таким образом он шутливо напомнил своим многочисленным фолловерам о президентских выборах в стране, которые состоятся в ноябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина случайно показала очень пикантную фотографию на своей странице в Instagram.