«Привлек внимание»: актер Крис Эванс ловко выкрутился после слива интимного фото

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Татьяна Меркер
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«Капитан Америка» смог обернуть неловкий инцидент в свою пользу.

«Привлек внимание»: актер Крис Эванс ловко выкрутился после слива интимного фото

Фото: www.globallookpress.com / AdMedia

Звезда фильмов вселенной Marvel Крис Эванс, известный как «Капитан Америка» опозорился не только на все Штаты, но и на весь мир. Звезда случайно показал свое мужское достоинство, демонстрируя фолловерам в Instagram экран своего телефона. Пикантный снимок находился в галерее, куда Эванс на мгновение зашел под пристальные взгляды фанатов.

Случившееся стало настоящей информационной бомбой для СМИ и поклонников голливудского актера. Пользователи сети несколько дней активно обсуждали «обнаженку» Эванса и соревновались между собой в искрометности юмора, подшучивая над актером.

Сам Крис после двух дней «игры в молчанку» наконец прокомментировал неловкий инцидент и даже смог обернуть его в свою пользу.

«Теперь, когда я привлек ваше внимание… Голосуйте 3 ноября!» — написал в своем Twitter-аккаунте экранный «Капитан Америка».

Таким образом он шутливо напомнил своим многочисленным фолловерам о президентских выборах в стране, которые состоятся в ноябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина случайно показала очень пикантную фотографию на своей странице в Instagram.

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