Актрисе театра и кино Анастасии Мельниковой 19 сентября исполнился 51 год. Большинство фанатов помнят ее по роли в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей». Но сама артистка вышла за пределы образа Абдуловой и смогла добиться многого другого. О главных тайнах и чаяниях актрисы пишет Starhit.ru.

Смерть возлюбленного

В 18 лет Анастасия Мельникова влюбилась в однокурсника своей матери — врача-онколога. Томаз Гвишиани был старше ее на 23 года, но пара хотела пожениться. Их поддержала и семья будущей звезды — родители и братья. Но случилось горе — незадолго до свадьбы жених умер.

«Никто не знает, от чего, — горько признавалась актриса в эфире „Судьбы человека“ два года назад. — Благодаря Томазу я узнала, что такое, когда тебя любят, когда любишь ты».

Брак и развод

Родители актрисы всю жизнь прожили вместе. Поэтому свой брак с директором документального кино Вячеславом Тельновым считала первым и единственным. Муж противился ее актерской карьере, и она уступила. Запретил ехать играть на Бродвей — согласилась. Она была несчастна, но никогда не оставила бы мужа.

«Развод в моей семье всегда считался позором», — призналась она.

После восьми лет вместе пара все же разошлась по инициативе Тельнова. За это Мельникова всегда будет благодарна экс-супругу — в противном случае не стала бы актрисой.

«Улицы разбитых фонарей»

Сериал о буднях петербургской милиции стремительно стал популярен и имя Анастасии Мельниковой узнали все. Так она смогла начать активно сниматься в кино и на телевидении, а также обрела верных друзей в лице актеров Александра Лыкова, Сергея Селина и Алексея Нилова.

ТАСС / ИТАР-ТАСС

Дочь

Анастасия Мельникова в 2001 году первый и единственный раз стала матерью. Ее дочь Маша — главное сокровище в жизни актрисы. Она посвятила ее образованию и воспитанию всю себя. Дочь всегда была для нее в приоритете — в актерской среде об этом знают все. А врачи много лет уверяли актрису, что детей у нее быть не может.

«Они сказали, что нет, а у меня Маня такая родилась!» — смеется она теперь.

Ради дочери Мельникова выкупила в центре Петербурга коммунальную квартиру и превратила ее в роскошное жилище, достойное аристократических семей имперского прошлого. Дочь же пошла по стопам матери и уже в 15 лет получила роль в фильме «Спасти Ленинград», где Мельникова была и ее экранной матерью.

Имя отца девушки артистка не называет.

РИА Новости / Евгения Новоженина

С 2011 года актриса стала депутатом Законодательного собрания Петербурга. Известна активной поддержкой пенсионной реформы. В сентябре 2021 года истечет срок ее полномочий.

РИА Новости / Евгения Новоженина

А что с личной жизнью?

Отношения Мельниковой с мужчинами всегда интересовали поклонников. Однако актриса после рождения дочери уверяла, что не хочет пускать кого-то в свою жизнь. Маша всегда должна была идти на первом месте. И это несмотря на то, что артистка надеялась вновь стать матерью.

«Я мечтала еще о втором ребенке, но сейчас, даже если выйду замуж, поздно. Знаю, что медицина способна на чудеса, но не буду, — призналась Мельникова. — Я верующий человек. У меня дочь — чудо. Может, Бог сам пошлет мне еще и второе чудо».

В 2017 году в Петербурге ходили слухи, что звезда «Идиота» и «Улиц разбитых фонарей» вновь вышла замуж. Говорили, что ее избранника зовут Сергей, но сама Анастасия так этого и не подтвердила.

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