Мертвая нагая девушка и раненный мужчина были обнаружены в одном доме

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 280

По словам пострадавшего, именно погибшая нанесла ему удары ножом.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга расследуют факт гибели 22-летней девушки из Воркуты. Ее обнаженное тело в неестественной позе было обнаружено у парадной дома на Ново-Александровской улице. Там оно пролежало около суток.

Стало известно, что из этого же дома примерно в это же время был госпитализирован 31-летний мужчина с множественными ножевыми ранениями. По заявлению потерпевшего, удары ему нанесла именно погибшая поздее девушка.

Сотрудникам УМВД по Невскому району он сообщил, что в квартире кроме него находились еще двое. Молодые люди пригласили девушку для совместного отдыха, предварительно списавшись с ней в социальных сетях. Вместе распивали спиртные напитки, а после легли спать. Проснулся мужчина, по его словам, от того, что знакомая наносила ему удары ножом.

Он якобы выбежал из злополучной квартиры, чтобы позвать на помощь, а когда вернулся, девушки в помещении уже не было. Мужчина утверждает, что вернулся в жилище и увидел стоящий у открытого окна табурет, его приятели в это время еще спали.

В настоящий момент по факту убийства возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все детали случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело женщины нашли в петербургской квартире-свалке.

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