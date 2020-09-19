Тело женщины нашли в петербургской квартире-свалке

В замусоренной до потолка квартире во Фрунзенском районе Петербурга найдено второе тело, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Официальных комментариев по факту обнаружения трупа пока нет, однако источник агентства сообщает, что это женщина.

Ранее, на второй день после начала разбора залежей мусора, в квартире одного из домов на юге Петербурга было найдено первое тело, предположительно хозяина квартиры-свалки.

Ужасающее состояние жилища было обнаружено после того, как не вышедшую на работу женщину начали разыскивать работодатели. Сотрудники полиции вскрыли дверь квартиры и увидели завалы хлама, которые доходили буквально до потолка. Позднее дочь хозяйки жилплощади подала заявление о розыске матери и отца.

Известно, что дочь жильцов злополучной квартиры последний раз встречалась с матерью 23 августа. С отцом-инвалидом наследница не виделась 14 лет. Соседи хозяйки квартиры также много лет не видели ее мужа, но часто слышали ее рассказы об уходе за больным супругом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как охарактеризовали хозяйку захламленной квартиры соседи.