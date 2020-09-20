Нашлась мать брошенного в Петербурге младенца в коляске

Объявилась мать брошенного в Петербурге младенца в коляске. Женщина обратилась в службу 112. Как стало известно 5-tv.ru, родительница малышки позвонила в экстренные службы около полудня. Правоохранителям она рассказала, что поздно ночью возвращалась с ребенком из гостей. На вопрос сотрудников полиции об обстоятельствах произошедшего, женщина не смогла дать внятного ответа, сославшись на то, что ничего не помнит.

По уточненным данным, найденной на улице Бутлерова девочке, только в августе исполнился один год.

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