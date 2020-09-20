Алла Пугачева рассказала о состоянии родственника, пострадавшего в ДТП с сыном брянского чиновника

Один из участников аварии с участием наследника вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максимом находится к коме в тяжелейшем состоянии. Как рассказала 5-tv.ru сестра Дмитрия Пугачева, врачи не дают оптимистичного прогноза на его счет.

«Врачи вообще никаких шансов не дают, говорят готовьтесь к худшему. Он уже поступил в коме, у него черепно-мозговая травма, отек головного мозга. Ему сделали трепанацию черепа, он в коме», — рассказала Алла Пугачева.

ДТП с участием 33-летнего Максима Резунова произошло ночью 18 сентября. Сын чиновника за рулем автомобиля Volkswagen Touareg в центре города совершил столкновение сразу с двумя автомобилями.

В результате аварии пострадали три человека — шестилетняя девочка, женщина и 35-летний водитель одного из протараненных автомобилей. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии.

19 сентября в Брянске состоялся суд, который лишил мужчину прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в момент аварии Резунов-младший находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения.