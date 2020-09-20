Сын вице-губернатора Брянской области устроил пьяное ДТП с пострадавшими

Сын вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максим стал виновником ДТП с участием трех автомобилей в центре Брянска. В результате аварии несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

По данным 5-tv.ru, 33-летний Максим Резунов был за рулем автомобиля Volkswagen Touareg ночью 18 сентября, когда случилась авария. В центре города он врезался в сразу в две машины. В результате случившегося пострадали три человека — шестилетняя девочка, женщина и 35-летний водитель одного из протараненных автомобилей. Последнего госпитализировали в больницу, его состояние оценивается, как тяжелое. Остальные отделались легкими травмами.

По словам очевидцев аварии, Резунов-младший был сильно пьян. От медицинского освидетельствования он отказался. Известно, что виновник ДТП работает госслужащим. Также жители города утверждают, что ранее он уже несколько раз привлекался за езду в состоянии алкогольного опьянения, пишет группа ВКонтакте «Подслушано Брянск».

Суд по делу сына вице-губернатора прошел 19 сентября. Молодого человека лишили прав и оштрафовали на сумму в 30 тысяч рублей.

Такой исход дела возмутил многих жителей Брянска.

«Папа может»;

«Посмотрим, что будет дальше…»;

«А ничего не будет», — написали они в сети.

Ранее 5-tv.ru писал про страшное ДТП в Башкирии, где погибла целая семья.