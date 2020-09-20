Сын вице-губернатора Брянской области устроил пьяное ДТП с пострадавшими
Это не первая авария с участием наследника Александра Резунова.
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Фото, видео: ВКонтакте @secret_32
Сын вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максим стал виновником ДТП с участием трех автомобилей в центре Брянска. В результате аварии несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
По данным 5-tv.ru, 33-летний Максим Резунов был за рулем автомобиля Volkswagen Touareg ночью 18 сентября, когда случилась авария. В центре города он врезался в сразу в две машины. В результате случившегося пострадали три человека — шестилетняя девочка, женщина и 35-летний водитель одного из протараненных автомобилей. Последнего госпитализировали в больницу, его состояние оценивается, как тяжелое. Остальные отделались легкими травмами.
По словам очевидцев аварии, Резунов-младший был сильно пьян. От медицинского освидетельствования он отказался. Известно, что виновник ДТП работает госслужащим. Также жители города утверждают, что ранее он уже несколько раз привлекался за езду в состоянии алкогольного опьянения, пишет группа ВКонтакте «Подслушано Брянск».
Суд по делу сына вице-губернатора прошел 19 сентября. Молодого человека лишили прав и оштрафовали на сумму в 30 тысяч рублей.
Такой исход дела возмутил многих жителей Брянска.
«Папа может»;
«Посмотрим, что будет дальше…»;
«А ничего не будет», — написали они в сети.
Ранее 5-tv.ru писал про страшное ДТП в Башкирии, где погибла целая семья.
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