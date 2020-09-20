Забаррикадировавшийся в петербургской квартире мужчина с ножом получил сквозное ранение ноги. Огонь по злоумышленнику были вынуждены открыть сотрудники полиции, когда стало известно, что квартире могут находиться люди. В настоящее время 34-летний мужчина задержан. По предварительной информации, петербуржец может страдать психическим заболеванием.