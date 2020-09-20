ТОП-7 советов по покупке автомобиля в условиях кризиса

В условиях, когда продажи автомобилей из-за пандемии коронавируса во всем мире падают, продавцы машин идут на самые различные ухищрения, чтобы заинтересовать покупателя и преподнести свой товар с самой выгодной, на первый взгляд, стороны. Особенно это касается рынка подержанных машин, но есть подводные камни и при покупке нового автомобиля. ТОП-7 советов по приобретению транспортного средства во время кризиса в интервью URA.RU дал автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин.

Где покупать

Чтобы стать обладателем нового автомобиля и не переплатить при этом, не стоит вестись на «выгодные предложения» серых дилеров, а обращаться нужно только в официальные дилерские центры, причем с проверенной репутацией и историей. Список лицензированных центров можно найти в интернете, на официальных сайтах брендов.

Марка автомобиля

Среди новых авто самыми доступными эксперт называет произведенные группой Volkswagen: Skoda Rapid, Volkswagen Polo sedan, Skoda Octavia. За ними идут «корейцы» Hyundai и KIA. В случае подержанных машин все зависит от разных факторов, изложенных ниже.

Кузов

Кузов автомобиля является самой дорогой его деталью, а потому при покупке машины с пробегом, по словам эксперта, ему нужно уделить особе внимание. К примеру, о том, что авто побывало в ДТП, может говорить коррозия, поскольку отремонтированные части кузова обычно ржавеют быстрее. Кроме того, стоит измерить толщину краски на крыльях и дверях и сравнить ее с толщину на крыше, которая редко подвергается ремонту. Часто у восстановленных после аварии машин краска сорвала и на болтах деталей.

Коробка передач

Чаще всего от поломок страдают автоматические коробки передач и вариаторы. Если пробег автомобиля больше 100 тысяч километров, в вариатор ни разу не обслуживали, это должно насторожить. Если передачи переключается медленно, машину дергает и рвет — это причина для снижения цены на стоимость ремонта КПП.

Мотор

«Сердце автомобиля» диагностировать проще. Вся информация датчиков и сведения о последнем обслуживании хранится в его памяти. Не будет лишним также обратить внимание на выхлоп.

Пробег

Ориентироваться на спидометр, который легко поддается «скручиванию», не стоит, лучше определить визуально. Например, по подвеске на подъемнике или по степени изношенности тормозных дисков.

Проверка на дороге и бездорожье

При тестировании автомобиля в движении в первую очередь нужно обратить внимание, не гремит ли он, не ведет ли его в сторону и вообще, как ведет себя машина в различных ситуациях.

Чистота документов

Если все механизмы исправны и принято решение о покупке, финальным аккордом должна стать проверка чистоты документов автомобиля — то есть количество владельцев, информация о ДТП и так далее.

Ранее директор розничной сети автомобилей с пробегом Михаил Ерцев рассказал 5-tv.ru, почему сейчас выгодно покупать подержанные машины, и что будет с ценами.