Видео: Правоохранители открыли стрельбу при задержании напавшего с ножом на соседа в Петербурге

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть стрельбу при задержании подозреваемого в нападении на соседа с ножом в Санкт-Петербурге. Эксклюзивное видео произошедшего оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительным данным, некий мужчина в ходе бытового конфликта в одной из квартир дома № 79/1 по Витебскому проспекту нанес соседу три удара ножом, при этом, предположительно, участники разборок находились в нетрезвом состоянии.

Сообщение об инциденте поступило в полицию, после чего стражи порядка незамедлительно направились к месту ЧП. Поскольку предполагаемый злоумышленник забаррикадировался в квартире, правоохранителям пришлось вырезать дверь. Войдя внутрь, они сделали предупредительные выстрелы в воздух, после чего прострелили ногу дебоширу. В результате, как пишет 78.ru, обоих пострадавших госпитализировали: одного с ножевыми ранами, второго с травмой ноги.