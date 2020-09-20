Видео: Правоохранители открыли стрельбу при задержании напавшего с ножом на соседа в Петербурге
Предполагаемый злоумышленник забаррикадировался в квартире.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть стрельбу при задержании подозреваемого в нападении на соседа с ножом в Санкт-Петербурге. Эксклюзивное видео произошедшего оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
По предварительным данным, некий мужчина в ходе бытового конфликта в одной из квартир дома № 79/1 по Витебскому проспекту нанес соседу три удара ножом, при этом, предположительно, участники разборок находились в нетрезвом состоянии.
Сообщение об инциденте поступило в полицию, после чего стражи порядка незамедлительно направились к месту ЧП. Поскольку предполагаемый злоумышленник забаррикадировался в квартире, правоохранителям пришлось вырезать дверь. Войдя внутрь, они сделали предупредительные выстрелы в воздух, после чего прострелили ногу дебоширу. В результате, как пишет 78.ru, обоих пострадавших госпитализировали: одного с ножевыми ранами, второго с травмой ноги.
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