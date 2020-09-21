Студентка выпала из окна пятого этажа в Казани
Несчастный случай произошел в доме на Пионерской улице.
Закрыть
Смотрите также:
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
Легко очищаем одежду от катышков — самый эффективный лайфхак
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
«Платье недорогое»: образ Марины Александровой на «Кинотавре» раскритиковала дизайнер
Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @perehvat_efir
Студентка выпала из окна пятого этажа дома на Пионерской улице в Казани. Как сообщили очевидцы в группе «perehvat_efir» в Instagram, девушка собиралась помыть окно. Предположительно, она облокотилась на стекло и не удержалась. В результате инцидент закончился трагически. Студентка скончалась.
Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются. Известно, что девушка проживала одна. В социальных сетях опубликовано видео и фото с места случившегося. Более подробная информация о трагедии и личности погибшей уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что студент звезды «Ворониных» Бориса Клюева выпал из окна третьего этажа московского общежития.
Читайте также
76%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?