Студентка выпала из окна пятого этажа в Казани

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Карина Бернтгольц
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Несчастный случай произошел в доме на Пионерской улице.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @perehvat_efir

Студентка выпала из окна пятого этажа дома на Пионерской улице в Казани. Как сообщили очевидцы в группе «perehvat_efir» в Instagram, девушка собиралась помыть окно. Предположительно, она облокотилась на стекло и не удержалась. В результате инцидент закончился трагически. Студентка скончалась.

Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются. Известно, что девушка проживала одна. В социальных сетях опубликовано видео и фото с места случившегося. Более подробная информация о трагедии и личности погибшей уточняется.

Instagram @perehvat_efir

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что студент звезды «Ворониных» Бориса Клюева выпал из окна третьего этажа московского общежития.

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