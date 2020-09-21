Студентка выпала из окна пятого этажа в Казани

Студентка выпала из окна пятого этажа дома на Пионерской улице в Казани. Как сообщили очевидцы в группе «perehvat_efir» в Instagram, девушка собиралась помыть окно. Предположительно, она облокотилась на стекло и не удержалась. В результате инцидент закончился трагически. Студентка скончалась.

Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются. Известно, что девушка проживала одна. В социальных сетях опубликовано видео и фото с места случившегося. Более подробная информация о трагедии и личности погибшей уточняется.

Instagram @perehvat_efir

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что студент звезды «Ворониных» Бориса Клюева выпал из окна третьего этажа московского общежития.