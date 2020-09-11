Студент Бориса Клюева выпал из окна московского общежития

Студент Бориса Клюева выпал из окна третьего этажа московского общежития. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, в ночь на 11 сентября 20-летний юноша из Якутска ночью пошел на кухню, включил музыку, записал несколько видео в Instagram, а после уснул на подоконнике. Спустя некоторое время жители общежития услышали стоны под окнами и вызвали скорую.

Медики госпитализировали пострадавшего в Боткинскую больницу, сейчас за его жизнь борются врачи, однако прогнозы пока давать не приходится. Молодой человек получил серьезные травмы и находится в реанимации. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Выпавший из окна студент учился у народного артиста России Бориса Клюева, одного из ведущих актеров Государственного академического Малого театра, художественного руководителя двух курсов ВТУ имени Щепкина, заведующего кафедрой актерского мастерства.

Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября в возрасте 76-ти лет. На протяжении четырех лет он боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее. Родственники и коллеги по площадке знали об онкологии Клюева, а зрителям он решил не сообщать трагичных новостей до самой смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после смерти Клюева на звезду «Ворониных» Волкову подписалось 100 тысяч человек.