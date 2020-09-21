Видео, на котором полностью обнаженная женщина, разгуливает по проезжей части в подмосковном Раменском, накануне облетел соцсети. Раскрепощенная красавица смутила не только проезжающих автомобилистов, но и интернет-пользователей. Некоторые из очевидцев утверждали в комментариях, что перед прогулкой барышня приняла запрещенные препараты, а после своей неординарной выходки была вынуждена проехать до больницы в машине скорой помощи.

Спустя некоторое время после публикации ролика юзеры начали строить предположения относительно личности голой женщины. Некоторые опознали в ней актрису Хильду Кармен, ведущую тревел-шоу на одном из федеральных каналов. Однако хорошо разглядеть лицо, чтобы полностью развеять все сомнения, на кадрах не получилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солистка Little Big добила хейтеров эротичным видео с голой грудью.