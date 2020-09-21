Известную телеведущую опознали в голой девушке, гулявшей по Подмосковью — видео
В социальных сетях распространились кадры, на котором попроезжей части в Раменском бродит раздетая красавица.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, vk.com/ramenskoe_zhukovskiy_lyubertsy
Видео, на котором полностью обнаженная женщина, разгуливает по проезжей части в подмосковном Раменском, накануне облетел соцсети. Раскрепощенная красавица смутила не только проезжающих автомобилистов, но и интернет-пользователей. Некоторые из очевидцев утверждали в комментариях, что перед прогулкой барышня приняла запрещенные препараты, а после своей неординарной выходки была вынуждена проехать до больницы в машине скорой помощи.
Спустя некоторое время после публикации ролика юзеры начали строить предположения относительно личности голой женщины. Некоторые опознали в ней актрису Хильду Кармен, ведущую тревел-шоу на одном из федеральных каналов. Однако хорошо разглядеть лицо, чтобы полностью развеять все сомнения, на кадрах не получилось.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солистка Little Big добила хейтеров эротичным видео с голой грудью.
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