«Что еще для счастья нужно»: Эмин Агаларов показал трогательное видео с дочкой
Полуторагодовалая наследница певца нашла на фото всех членов семьи.
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Фото, видео: Instagram @eminofficial
Младшая дочь Эмина Агаларова взрослеет на глазах и уже произносит первые слова, одно из которых — «папа». Поклонники певца услышали его из уст полуторагодовалой Афины на видео исполнителя в Instagram.
Артист опубликовал ролик, на котором сидит за электророялем и напевает в честь дочери популярный хит середины прошлого века Unchained Melody. В этот момент малышка подходит к нему с семейным фото в руках. Отец просит кроху показать, кто есть кто на снимке. Девочка безошибочно указывает на близких пальчиком, а когда дело доходит до Агаларова, произносит заветное слово. Как и другие кадры с Афиной, видео умилило женскую половину подписчиков Эмина.
«Папа! Как она сладко произнесла!»
«Милашка папина, всех показала и папу тоже»;
«Афиночка какая умничка, просто прелесть»;
«Приятная взору картина — папа с дочей!»
«Что еще для счастья нужно», — ответили в комментариях.
Агаларов — отец четырех детей. Младшенькую ему подарила модель Алена Гаврилова, с которой он недавно расстался. От брака с наследницей президента Азербайджана Лейлой Алиевой появились на свет двое сыновей певца Микаилом и Али, также пара воспитывает удочеренную шестилетнюю Амину. Артисту удалось сохранить приятельские отношения с обеими экс-супругами, поэтому он может видеться с детьми, когда захочет. Несмотря на востребованность Эмин проводит с наследниками много свободного времени и старается им ни в чем не отказывать.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эмин Агаларов организовал детям интересный уик-энд.
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