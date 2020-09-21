«Что еще для счастья нужно»: Эмин Агаларов показал трогательное видео с дочкой

Младшая дочь Эмина Агаларова взрослеет на глазах и уже произносит первые слова, одно из которых — «папа». Поклонники певца услышали его из уст полуторагодовалой Афины на видео исполнителя в Instagram.

Артист опубликовал ролик, на котором сидит за электророялем и напевает в честь дочери популярный хит середины прошлого века Unchained Melody. В этот момент малышка подходит к нему с семейным фото в руках. Отец просит кроху показать, кто есть кто на снимке. Девочка безошибочно указывает на близких пальчиком, а когда дело доходит до Агаларова, произносит заветное слово. Как и другие кадры с Афиной, видео умилило женскую половину подписчиков Эмина.

Instagram @eminofficial

«Папа! Как она сладко произнесла!»

«Милашка папина, всех показала и папу тоже»;

«Афиночка какая умничка, просто прелесть»;

«Приятная взору картина — папа с дочей!»

«Что еще для счастья нужно», — ответили в комментариях.

Агаларов — отец четырех детей. Младшенькую ему подарила модель Алена Гаврилова, с которой он недавно расстался. От брака с наследницей президента Азербайджана Лейлой Алиевой появились на свет двое сыновей певца Микаилом и Али, также пара воспитывает удочеренную шестилетнюю Амину. Артисту удалось сохранить приятельские отношения с обеими экс-супругами, поэтому он может видеться с детьми, когда захочет. Несмотря на востребованность Эмин проводит с наследниками много свободного времени и старается им ни в чем не отказывать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмин Агаларов организовал детям интересный уик-энд.