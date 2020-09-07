«Ценить каждое мгновение»: Эмин Агаларов организовал детям интересный уик-энд
Певец отвел полуторогодовалую дочь в зоопарк и покатал на ретро-автомобилях.
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Фото, видео: Instagram @eminofficial
Певец Эмин Агаларов не менее известен поклонникам как любящий и заботливый отец. Высокая занятость не мешает ему часто видеться с наследниками. Четверых детей он любит одинаково и старается уделять внимание всем. Минувший уик-энд артист провел с ними, что видно на снятых им роликах в Instagram. В кадре с отцом мелькают сын Микаил и приемная дочь Амина от брака с наследницей президента Азербайджана Лейлой Алиевой.
Чаще всего Агаларова можно наблюдать в компании с младшенькой — полуторагодовалой дочерью Афиной от модели Алены Гавриловой. В эти выходные Эмин отвел ее в зоопарк. Особенно девочку впечатлили экзотические птицы и козлы, которых она покормила вместе с папой. Кроме того, певец покатал кроху на ретро-автомобилях — советской «Волге» и американском внедорожнике Willys MB времен Второй мировой войны.
«Дети растут с космической скоростью», — отметил Агаларов в микроблоге.
Подписчики согласились с ним и в этой связи посоветовали пользоваться моментом.
«У тебя милые детки, как и ты сам, милый Эминчик»;
«Нужно ценить каждое мгновение, проведенное с ними»;
«Наслаждайтесь, это самый сладкий возраст», — ответили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что 11-летний сын Эмина Агаларова выпустил дебютный клип.
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