Алеся Кафельникова закрутила роман с бывшим женихом Ходченковой

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Молодцова Анна
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Успешный бизнесмен Георгий Петришин известен своей репутацией ловеласа.

Алеся Кафельникова закрутила роман с бывшим женихом Ходченковой

Фото: Instagram @kafelnikova_a, Cоцсети

Дочь прославленного теннисиста Алеся Кафельникова встречается с бывшим женихом Светланы Ходченковой Георгием Петришиным. Об этом сообщает «Экспресс-газета». Известно, что совсем недавно 21-летняя модель состояла в отношениях с бизнесменом Владимиром Новицким, однако пара продержалась всего полгода.

Новый же бойфренд Кафельниковой имеет репутацию ловеласа. В сети успешного бизнесмена попадали многие известные представительницы шоу бизнеса: Рита Дакота, Виктория Дайнеко, Настя Задорожная и другие.

Одной из немногих женщин, с которой у Петришина были серьезные отношения, стала Светлана Ходченкова. В 2015 году бизнесмен сделал ей предложение крайне романтичным образом: прямо на сцене театра после спектакля с участием актрисы. Тем не менее, до свадьбы дело так и не дошло: влюбленные поссорились и вскоре расстались. В 2018-м пара снова сходилась, однако и на этот раз до ЗАГСа не дошла.

Ранее 5-tv.ru писал о моделях, которые чуть было не разрушили свою карьеру из-за пагубных привычек.  

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