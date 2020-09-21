Гулявшую голой в Подмосковье телеведущую забрали в психдиспансер

|
Молодцова Анна
84

Кадры, на которых обнаженная женщина спокойно идет по проезжей части, наделали переполох в сети.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrea Matone, ВКонтакте @ramenskoe_zhukovskiy_lyubertsy

Женщину, которая без одежды прогуливалась по проезжей части в подмосковном Раменском, забрали в психоневрологический диспансер. Видео с голой барышней, спокойно прогуливающейся рядом с машинами, накануне появилось в сети и вызвало большой резонанс.

Некоторые пользователи признали в «нескромной» девушке известную актрису и телеведущую Хильду Кармен, которая ведет тревел-шоу на одном из федеральных каналов. Многие подумали, что эксцентричное поведение женщины вызвано злоупотреблением запрещенными веществами. Однако, как стало известно 5-tv.ru, предварительно, в ее крови не нашли следов каких-либо запрещенных препаратов. Вероятно, у нее произошел нервный срыв.

Известно, что после странной выходки девушку отвезли в больницу на скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Людмила Поргина призвала Тарзана не заниматься стриптизом.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:11
СКР подозревает бизнесмена Быкова в попытке нанять киллера
11:08
«Простое ДТП» с сыном брянского вице-губернатора обрастает новыми деталями
11:07
Американский эксперт рассказал, почему США не могут разбомбить Калининград
10:57
Гулявшую голой в Подмосковье телеведущую забрали в психдиспансер
10:45
Большая вода: Жители затопленного поселка в Хабаровском крае отказываются уезжать
10:41
«Скоро увидимся»: Майкл Чендлер поздравил Хабиба Нурмагомедова с 32-летием

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября
«Лара Крофт»: Екатерина Шпица в латексном платье «оторвалась» на красной дорожке «Кинотавра»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок