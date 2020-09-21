Гулявшую голой в Подмосковье телеведущую забрали в психдиспансер
Кадры, на которых обнаженная женщина спокойно идет по проезжей части, наделали переполох в сети.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrea Matone, ВКонтакте @ramenskoe_zhukovskiy_lyubertsy
Женщину, которая без одежды прогуливалась по проезжей части в подмосковном Раменском, забрали в психоневрологический диспансер. Видео с голой барышней, спокойно прогуливающейся рядом с машинами, накануне появилось в сети и вызвало большой резонанс.
Некоторые пользователи признали в «нескромной» девушке известную актрису и телеведущую Хильду Кармен, которая ведет тревел-шоу на одном из федеральных каналов. Многие подумали, что эксцентричное поведение женщины вызвано злоупотреблением запрещенными веществами. Однако, как стало известно 5-tv.ru, предварительно, в ее крови не нашли следов каких-либо запрещенных препаратов. Вероятно, у нее произошел нервный срыв.
Известно, что после странной выходки девушку отвезли в больницу на скорой помощи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Людмила Поргина призвала Тарзана не заниматься стриптизом.
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