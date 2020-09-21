Гулявшую голой в Подмосковье телеведущую забрали в психдиспансер

Женщину, которая без одежды прогуливалась по проезжей части в подмосковном Раменском, забрали в психоневрологический диспансер. Видео с голой барышней, спокойно прогуливающейся рядом с машинами, накануне появилось в сети и вызвало большой резонанс.

Некоторые пользователи признали в «нескромной» девушке известную актрису и телеведущую Хильду Кармен, которая ведет тревел-шоу на одном из федеральных каналов. Многие подумали, что эксцентричное поведение женщины вызвано злоупотреблением запрещенными веществами. Однако, как стало известно 5-tv.ru, предварительно, в ее крови не нашли следов каких-либо запрещенных препаратов. Вероятно, у нее произошел нервный срыв.

Известно, что после странной выходки девушку отвезли в больницу на скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Людмила Поргина призвала Тарзана не заниматься стриптизом.