🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 21 сентября, растущая Луна в Скорпионе способствует новым начинаниям.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 сентября, растущая Луна в Скорпионе способствует новым начинаниям, улучшению мыслительной деятельности и концентрации. В это время можно разрабатывать бизнес-планы свежих проектов и возлагать на себя смелые обязательства.
♈ Овен
Вы как никогда настроены раздвигать собственные границы и экспериментировать. Отвечая на свои творческие позывы, вы можете открыть в себе уникальные способности. Уделяйте больше времени самовыражению с помощью слов. Если пишется — пишите, отредактируете позже.
Космический совет: откликнитесь на творческие порывы души.
♉ Телец
Звезды говорят, что в вашей жизни завершается очередная глава и начинается другая. Подходящее время для признания ваших успехов и смены деятельности. Не зацикливайтесь на обязательствах. Сердце подскажет, чем вы должны заниматься. Удача на вашей стороне.
Космический совет: вас ждут победы.
♊ Близнецы
Вы напрасно не желаете быть в центре внимания и делиться своими дарами с миром. Пора снять эту мантию-невидимку. Для вас открываются возможности карьерного роста. Будьте собой. Подлинность — это суперсила, которая поможет одолеть конкурентов.
Космический совет: снимите свою мантию-невидимку.
♋ Рак
Вам кажется, что жизнь превратилась в полосу препятствий. Но у вас есть стойкость для их преодоления. Вы уже не раз доказывали себе это, так докажите снова. Но не обязательно действовать в одиночку. Обратитесь за поддержкой.
Космический совет: вы знаете, как решить эти проблемы.
♌ Лев
Одиноким Львам звезды предрекают новый роман. Распахнутое сердце откроет перед вами множество дверей. Разыгрывать хладнокровие уже не актуально. Доверьтесь партнеру. Пусть слова и прикосновения станут вашим языком любви.
Космический совет: любовь витает в воздухе.
♍ Дева
Вы практичны и благоразумны по жизни, но склонны цепляется за вещи, которые навевают сентиментальность. Эта потребность в накоплении сковывает. Откажитесь от вещей, выполнивших свою задачу. Вы удивитесь, сколько освободится места.
Космический совет: отпустите прошлое и связанные с ним объекты.
♎ Весы
Вселенная ныне доброжелательна к Весам. Ваши позитивные мысли материализуются. Дела на любовном фронте идут на поправку. Если вы одиноки, знайте, что рядом есть кто-то особенный. Кто-то, к кому стоит приблизиться. Не прячьте чувства.
Космический совет: ваш любовный союз благословлен свыше.
♏ Скорпион
Вам стоит уделить больше времени общению с детьми. Возможно, вы научитесь у них тому, чему не научит никто другой. Если думаете, чем заняться, займитесь искусством. Превратите свой дом в портал хорошей энергии. Но не пытайтесь делать все сразу, начните с малого.
Космический совет: наполните дом позитивной энергией.
♐ Стрелец
Наступает время домашней гармонии и семейного блаженства. Хороший момент для углубления связи со второй половинкой. Вы оба хотите от отношений одного и того же. Вместе вы справитесь со своими проблемами. Ваши мечты и желания обретают осязаемую форму.
Космический совет: Вселенная на вашей стороне.
♑ Козерог
Последние месяцы выдались для вас нелегкими, но новолуние несет с собой чувство надежды и исцеления. Перед вами открываются новые двери, ведущие в правильном направлении. Четко сформулируйте намерения и высшие силы пойдут вам навстречу.
Космический совет: надежда и намерение — ваша сила.
♒ Водолей
Оставьте прошлое и все связанные с ним смятения позади. Вселенная ведет вас к более спокойным берегам, где вы сохраните мир и процветание. Но, направляясь туда, вспомните свои падения и поблагодарите за них. Ведь эти моменты не прошли для вас даром.
Космический совет: создайте место для прекрасного завтра.
♊ Рыбы
Ваша жизнь наполнена магией. Не нужно оканчивать Хогвартс, чтобы проникнуть в невидимые миры. Проанализируйте свои сны и предчувствия. Результаты полезно отразить в тетради. А после потратьте время на общение с близкими и выразите им благодарность за поддержку.
Космический совет: вы способны на магию.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября.
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