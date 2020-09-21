Любовь в кадре и в жизни: ТОП-5 самых обсуждаемых событий «Кинотавра»

В Сочи завершился главный кинофестиваль страны «Кинотавр». Актеры и режиссеры вернулись в Москву и регионы, но обсуждения главных событий прошедшего мероприятия не прекратились, и поводов к тому было предостаточно. «Кинотавр-2020» выдался особенно богатым на совместные выходы звезд в свет, на объявления отношений, а также неоднозначные заявления и поступки.

Варнава перестала скрывать роман с режиссером Молочниковым

ТАСС / Владимир Гердо / Артем Геодакян

После разрыва с шестилетних отношений с танцором Константином Мякиньковым общественность пристально следила за личной жизнью актрисы Екатерины Варнавы, в частности, фанаты судачил о романе 35-летней Кати с 28-летним режиссером Александром Молочниковым. Теперь же слухи получили подтверждение, звезда Comedy Woman и ее спутник вместе ступили на красную ковровую дорожку фестиваля и позировали фотографам в обнимку.

Гигинеишвили и Лапенко показали своих возлюбленных

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

После развода кинорежиссера Резо Гигинеишвили с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой, звезда не долго ходил «в холостяках». На фестивале Гигинеишвили представил звездной тусовке некую симпатичную брюнетку. Судя по всему, режиссер устал от светских див и дочерей знаменитых режиссеров и выбрал девушку «из народа». К слову, со своей второй экс-супругой младшей дочерью Никиты Михалкова — Надеждой на мероприятии они даже не поздоровались.

ТАСС / Дмитрий Феоктистов / Михаил Метцель

Актера одноименного сериала Антона Лапенко заметили в компании звезды фильма «Чики» Алены Михайловой. Молодые люди придавались страстным объятиям за столиком в пляжном кафе, где их и заметили любопытные зрители. Официально пара свой роман пока не подтвердила.

Племянница Михаила Ефремова сопровождала 66-летнего миллиардера Белоцерковского

ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Актриса Ольга Ефремова, кажется, привила Борису Белоцерковскому любовь к кино через любовь к собственной персоне. После расставания с Борисом Ельциным-младшим Ольга вновь закрутила с бизнесменом, на этот раз постарше и побогаче. Ефремова прошла по дорожке «Кинотавра», держа Белоцерковского под руку.

Фиаско Чиповской и Хабенского в кадре

ТАСС / Петр Ковалев

Победителем кинофестиваля в Сочи в этом году стал артхаусный фильм «Пугало», но более жаркие обсуждения развернулись о двух совершенно других картинах. В ленте «Кто-нибудь видел мою девчонку?» главную героиню играли сразу две актрисы: в юности Анна Чиповская и в зрелом возрасте Виктория Исакова, за эту деталь и другие «проколы» критики разнесли фильм в пух и прах.

Картину «Трое», в которой сыграл Константин Хабенский засыпали и критики, и зрители. Отметили только отличную операторскую работу, за что фильм получил единственную награду.

Юлию Пересильд снова заподозрили в связи с Абрамовичем, и на то были основания

ТАСС / Валерий Шарифулин

В светских кругах некоторое время назад начали активно «перетирать кости» звезде «Битвы за Севастополь» и «Есенина» Юлии Пересильд. Мать двух общих с Алексеем Учителем дочерей подозревают в романе с миллиардером Романом Абрамовичем. Три года назад бизнесмен расстался с галеристкой Дарьей Жуковой после десяти лет брака. Имеено тогда «особо осведомленные» заявили, что у богача появилась новая пассия, и имя ей — Юлия Пересильд. Судачили, что Абрамович был замечен с актрисой на премьере в Большом театре, сообщает KP.RU. Кроме того, олигарх якобы с особой регулярностью посещал закрытые мероприятия фонда «Галчонок», в котором Пересильд является членом попечительского совета.

О связи Романа и Юлии вновь заговорили после ее появления на дорожке в окружении личных охранников, которые обычно сопровождают самого Абрамовича. Некоторые даже заявляли, что видели в порту яхту миллиардера, но на «Кинотавр» он не явился.

5-tv.ru попросил кинокритика Николая Никулина прокомментировать слухи о «кучке телохранителей Пересильд». Он признался, что не заметил усиленной охраны вокруг актрисы, но припомнил, что на интервью к нему она пришла с «друзьями из Диснея».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Шпица в латексном платье «оторвалась» на красной дорожке «Кинотавра».