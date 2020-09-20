«Лара Крофт»: Екатерина Шпица в латексном платье «оторвалась» на красной дорожке «Кинотавра»
Актриса появилась на кинофестивале в необычном для себя образе.
Фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Екатерина Шпица в этом году, кажется, поехала на «Кинотавр» завоевывать не только награды за фильмы, но и овации за восхитительные наряды на мероприятиях. После образа милой кокетки в пышном платье и с глубоким декольте, на другой день Шпица предстала в более дерзком и откровенном наряде.
Стилист подобрал для Екатерины черное латексное платье с короткой юбкой, вырезом на груди и с изящным длинным шлейфом, украшающим подол сбоку. Образ Екатерина дополнила высоким хвостом с идеальным пробором и залакированной челкой. Макияж был выполнен в нюдовых оттенках, чтобы акцентировать внимание на одежде и фигуре актрисы. В своем микроблоге Instagram знаменитость с гордостью поделилась снимком с ковровой дорожки.
«Я оторвалась! И мне было безумно интересно, потому что по-другому, потому что говорить через образ о неочевидных сторонах себя всегда рискованно, но сладко адреналиново и увлекательно!» — подписала публикацию Шпица.
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Фолловеры были поражены перевоплощением девушки, в комментариях они принялись сыпать комплиментами и даже сравнили Шпицу с «расхитительницей гробниц».
«Катя выглядит как элегантная Лара Крофт»
«Умная! Красивейшая! Образ потрясает воображение!»
«Смело и сексуально», — восторгались фанаты.
На фестивале в Сочи актриса не прекращала волновать умы поклонников и вне светских мероприятий. Девушка прогуливалась по коридорам отеля в одной рубашке, демонстрируя соблазнительные ножки.
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