«Лара Крофт»: Екатерина Шпица в латексном платье «оторвалась» на красной дорожке «Кинотавра»

Екатерина Шпица в этом году, кажется, поехала на «Кинотавр» завоевывать не только награды за фильмы, но и овации за восхитительные наряды на мероприятиях. После образа милой кокетки в пышном платье и с глубоким декольте, на другой день Шпица предстала в более дерзком и откровенном наряде.

Стилист подобрал для Екатерины черное латексное платье с короткой юбкой, вырезом на груди и с изящным длинным шлейфом, украшающим подол сбоку. Образ Екатерина дополнила высоким хвостом с идеальным пробором и залакированной челкой. Макияж был выполнен в нюдовых оттенках, чтобы акцентировать внимание на одежде и фигуре актрисы. В своем микроблоге Instagram знаменитость с гордостью поделилась снимком с ковровой дорожки.

«Я оторвалась! И мне было безумно интересно, потому что по-другому, потому что говорить через образ о неочевидных сторонах себя всегда рискованно, но сладко адреналиново и увлекательно!» — подписала публикацию Шпица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) 19 Сен 2020 в 1:50 PDT

Фолловеры были поражены перевоплощением девушки, в комментариях они принялись сыпать комплиментами и даже сравнили Шпицу с «расхитительницей гробниц».

«Катя выглядит как элегантная Лара Крофт»

«Умная! Красивейшая! Образ потрясает воображение!»

«Смело и сексуально», — восторгались фанаты.

На фестивале в Сочи актриса не прекращала волновать умы поклонников и вне светских мероприятий. Девушка прогуливалась по коридорам отеля в одной рубашке, демонстрируя соблазнительные ножки.

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