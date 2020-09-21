Россия отказалась идти на ультиматум Америки в переговорах по ДСНВ

Вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) между Россией и Соединенными Штатами остается «подвешенным».

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. Представитель Трампа заявлял, что договор не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют «меморандум по контролю над вооружениями. В этом случае, по словам Биллингсли, США «начнет наращивать ядерный потенциал».

Рябков назвал такой прием «ультимативным» и подчеркнул, что попытки США надавить лишь уменьшают шансы на заключение хоть какой-либо договоренности между сторонами, передает ТАСС.

«На той основе, на которой американцы предлагают заключить договоренность, принять некоторый рамочный документ не получится, потому что характер требований, выдвигаемых США к нам, не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности», — высказался замминистра иностранных дел РФ.

Кроме этого, Сергея Рябкова удивило заявление спецпосланника США о позиции Москвы в вопросе подключения к переговорам Китая. По его словам, Биллингсли сообщает, что Москва уже согласилась с решением «подтянуть» Пекин. Тогда как российская сторона многократно отрицала свою заинтересованность в этом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что создатель «Авангарда» опроверг кражу Россией разработок у США, о чем заявлял Дональд Трамп.