Создатель «Авангарда» поставил на место Дональда Трампа

Конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов, который является автором создания гиперзвукового блока «Авангард» в интервью «Российской газете» прокомментировал обвинения Дональда Трампа о краже Россией разработок.

Нынешний американский президент заявлял, что якобы Барак Обама на посту главы США допустил утечку данных о гиперзвуке в Москву.

Конструктор ракетной и космической техники Герберг Ефремов был возмущен обвинениями со стороны американского лидера. Он заявил, что это невозможно по той простой причине, что СССР начал изучать гиперзвуковые технологии гораздо раньше, чем Обаму избрали президентом Соединенных Штатов.

«Трамп сказал, что русским сдал эти „секреты“ Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком», — подчеркнул Герберт Ефремов.

Работы над «Авангардом» начались еще в ранних двухтысячных. Страна еще не оправилась от лихих девяностых, предприятия военно-промышленного комплекса штамповали тазы и лопаты. А в армии царила откровенная разруха. Но именно тогда, несмотря на все эти проблемы были сделаны первые шаги в создании технологии будущего. И уже сейчас полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой «Авангард», несет боевое дежурство.

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