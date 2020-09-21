Видео: 11 «мертвых петель» подряд выполнили летчики пилотажной группы «Первый полет»

Пилотажная группа «Первый полет» установила мировой рекорд, синхронно исполнив 11 петель Нестерова, известных как «мертвая петля», на самолетах Як-52 на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. За штурвалами находились мастер спорта, призер чемпионатов мира и России Константин Боровик, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион и призер чемпионатов мира Олег Шполянский и мастер спорта международного класса, многократный чемпион России и двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу Антон Беркутов.

Петля Нестерова — одна из наиболее сложных фигур высшего пилотажа. Во время ее исполнения пилоты испытывают сильную перегрузку, которая для неподготовленного человека может привести к потере сознания и вызывать серьезные последствия для здоровья из-за недостаточного питания мозга кислородом всего за три минуты полета.

Количество петель для рекорда было выбрано неслучайно — в октябре пилотажной группе «Первый полет» исполнится 11 лет.

«Выполнение фигур высшего пилотажа группой требует высокого профессионализма, тщательной подготовки, досконального знания возможностей самолета. Надеюсь, что сегодняшний полет вдохновит все больше людей подниматься в небо и откроет новую страницу рекордов как для российского, так и для иностранного профессионального сообщества пилотов, летающих на учебно-тренировочных самолетах Як-52», — прокомментировал рекорд руководитель пилотажной группы Дмитрий Самохвалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в августе в Калужской области во время съемок рекламного ролика разбился легкомоторный самолет, выполнявший фигуру высшего пилотажа «бочка».