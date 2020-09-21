Дополнительные денежные средства на поддержку граждан и бизнеса выделят в России

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О распределении государственного бюджета рассказал министр финансов Антон Силуанов на заседании профильного Комитета Госдумы.

Фото, видео: Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru

Бюджет прошлого года исполнен с профицитом почти два триллиона рублей. Это позволило выделить средства на поддержку граждан и бизнеса, а также помочь регионам справиться с долговыми обязательствами. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании профильного Комитета Госдумы.

«Мы по сути дела создали базу, чтобы регионы освободились от непомерного долгового бремени и в текущем году смогли несколько даже увеличить этот показатель, чтобы финансировать программы, связанные с антикризисными мероприятиями и поддержать предпринимательскую активность», — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Комитет Госдумы одобрил отчет об исполнении бюджета и рекомендовал нижней палате принять соответствующий законопроект.

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