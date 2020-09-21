Стало известно, в чем заключается секрет стиля Меган Маркл

Стиль Меган Маркл у многих вызывает восхищение и желание ему следовать. Многие предполагали, что супруга принца Гарри пользуется услугами стилиста, однако до сих пор не знали, кто это. Недавно Daily Mail раскрыл личность помощника Маркл — ею оказалась 36-летняя американская стилист Мария Минс Коут.

Именно она продумывала каждый образ герцогини Сассекской и подбирала ей наряд для «прощального» тура принца Гарри и его жены в марте 2020 года перед их официальным отречением от королевских полномочий. Тогда актриса блеснула шикарным красным платьем, которое никого не оставило равнодушным.

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Издание назвало Марию Минс Коут «секретным оружием» Маркл. Известно, что ранее она работала пиар-менеджером известного итальянского бренда Prada. Став главным стилистом герцогини Сассекской, женщина стала жить неподалеку от Кенсингтонского дворца.

По признанию одного из источников в модной индустрии, Мария действительно улучшила внешний вид Маркл.

«Две женщины очень хорошо ладили», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл, которые в настоящий момент живут в Лос-Анджелесе, за публичное выступление на телеканале ABC просят 250 тысяч долларов. Изначально они запрашивали куда больше — от 750 тысяч до миллиона долларов, но все же решили снизить планку.