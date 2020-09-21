Стало известно, в чем заключается секрет стиля Меган Маркл
Поклонники актрисы и супруги принца Гарри не перестают гадать, как ей всегда удавалось подбирать наряды со вкусом и быть звездой на всех мероприятиях.
Фото: www.globallookpress.com / Pool
Стиль Меган Маркл у многих вызывает восхищение и желание ему следовать. Многие предполагали, что супруга принца Гарри пользуется услугами стилиста, однако до сих пор не знали, кто это. Недавно Daily Mail раскрыл личность помощника Маркл — ею оказалась 36-летняя американская стилист Мария Минс Коут.
Именно она продумывала каждый образ герцогини Сассекской и подбирала ей наряд для «прощального» тура принца Гарри и его жены в марте 2020 года перед их официальным отречением от королевских полномочий. Тогда актриса блеснула шикарным красным платьем, которое никого не оставило равнодушным.
Издание назвало Марию Минс Коут «секретным оружием» Маркл. Известно, что ранее она работала пиар-менеджером известного итальянского бренда Prada. Став главным стилистом герцогини Сассекской, женщина стала жить неподалеку от Кенсингтонского дворца.
По признанию одного из источников в модной индустрии, Мария действительно улучшила внешний вид Маркл.
«Две женщины очень хорошо ладили», — рассказал он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл, которые в настоящий момент живут в Лос-Анджелесе, за публичное выступление на телеканале ABC просят 250 тысяч долларов. Изначально они запрашивали куда больше — от 750 тысяч до миллиона долларов, но все же решили снизить планку.
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