Франция, Швеция и ФРГ не отвечают на запрос России по ситуации с Навальным
Транспортная полиция отчиталась о доследственной проверке по госпитализации блогера. Следователи повторно опрашивают соратников, сопровождавших его в поездке по Сибири.
Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев
В связи с проявлением в СМИ многочисленных интервью и комментариев насчет госпитализации в Омске Алексея Навального следственное управление на транспорте МВД России по Сибирскому федерального округа проводит дополнительную доследственную проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В частности, следователи повторно опрашивают сотрудников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), которые сопровождали блогера во время поездки.
Всего же с 20 августа в ходе доследственной проверки были опрошены сотни потенциальных свидетелей.
«Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошено около 200 человек. Это граждане, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним», — говорится в сообщении МВД.
Кроме того, полиция устанавливает местонахождение менеджера ФБК Марию Певчих, которая уклонилась от дачи объяснений улетела в Германию.
«Несмотря на общение с ней и ее адвокатом по телефону, направление повесток в ФБК и по месту жительства, до сегодняшнего дня в органы предварительного следствия Мария Певчих не явилась», — отметили в сибирской транспортной полиции.
Томские следователи также направили запросы об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ, Швеции и Франции, которые до сих пор остаются без ответа.
«В настоящее время следователями проводится анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других сведений и документов», — говорится в сообщении МВД.
Как рассказывал 5-tv.ru, Алексею Навальному стало плохо в самолете, вылетевшем из Томска в Москву 20 августа. Экипаж экстренно посадил лайнер в Омске, блогера доставили в местную больницу. Два дня он находился в реанимации на аппарате ИВЛ, после чего по настоянию родственников его отправили в Германию, в клинику «Шарите».
2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», однако доказательств не представило до сих пор.
В связи с этим директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что по данным российских врачей, которые проводили в омской больнице необходимые обследования на современном оборудовании, в момент вылета Навального из России отравляющие вещества в его организме отсутствовали.
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