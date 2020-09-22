«Идеальная партнерша»: Дарья Мороз показала трехмесячную «кинодочь»

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Анастасия Шадская
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Актриса сейчас снимается в продолжении нашумевшего сериала «Триада».

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @d_moroz

Актриса Дарья Мороз показала свою трехмесячную «кинодочь», которая вместе с ней снимается в продолжении сериала «Триада». Милой фотографией со съемок второго сезона кинокартины звезда поделилась на своей странице в Instagram.

«Тот случай, когда у тебя идеальная партнерша, Это моя кинодочь, ей три месяца и зовут ее Аня. Как мою Анну Константиновну», — подписала пост теледива.

Знаменитость призналась, что и она сама впервые оказалась на съемках в таком же возрасте. Тогда ей досталась роль новорожденного мальчика в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный…» Динары Асановой.

Instagram @d_moroz

Фанаты актрисы пришли в восторг от ее крохотной киношной дочки.

«Какая лапочка!»;

«Пора уже и вам на очередной заход»;

«Как вам идет такая роль!»;

«Какое у вас лицо, когда вы держите этого ребенка! Мадонна Мороз!» — написали они в комментариях.

Сериал «Триада» рассказывает историю о герое, который не может выбрать между женой в исполнении Дарьи Мороз и любовницей.  Кинокартина акцентирует внимание зрителей на семейных проблемах и позволяет задуматься о многих вопросах, касающихся взаимоотношений мужчины и женщины. 

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-муж Дарьи Мороз Константин Богомолов смог посетить «Кинотавр». Именно из Сочи его новая жена Ксения Собчак показала видео с их роскошного отдыха.

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