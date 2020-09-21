Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета
Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: ТАСС / AnnaMajorova
Михаил Боярский награжден орденом Почета. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что награда артисту Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета присуждается «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Ранее народный артист России был награжден орденом Дружбы и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также молдавским орденом Почета.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в июне 70-летний Михаил Боярский напугал поклонников уставшим и изможденным видом на видеообращении. А несколько дней назад актер упал в обморок перед телекамерами в медицинском кабинете перед прививкой от гриппа.
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