Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета

Михаил Боярский награжден орденом Почета. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что награда артисту Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета присуждается «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее народный артист России был награжден орденом Дружбы и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также молдавским орденом Почета.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в июне 70-летний Михаил Боярский напугал поклонников уставшим и изможденным видом на видеообращении. А несколько дней назад актер упал в обморок перед телекамерами в медицинском кабинете перед прививкой от гриппа.