«Пушистые преступники»: Владельцев хищных котов требуют судить в Нидерландах

Зоозащитники Нидерландов требуют отдать под суд владельцев хищных домашних котов. Особенно, мейн-кунов. Ежегодно в их лапах гибнут десятки тысяч птиц и грызунов.

К радости кошатников нидерландские власти отмахнулись от инициативы - в королевстве есть дела поважнее. Чтобы дать отпор шерстяным преступникам, защитники дикой природы теперь ищут правды в суде. И только голландские дизайнеры откликнулись на их инициативу. Придумали кошачьи кандалы – только на шею. Нелепый аксессуар делает кота заметным на большом расстоянии. И резко уменьшает шансы на успешную охоту.

Опасные инстинкты изучил корреспондент Ян Воскресенский. Подробнее смотрите в видеосюжете.