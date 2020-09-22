«Пушистые преступники»: Владельцев хищных котов требуют судить в Нидерландах

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Зоозащитники недовольны тем, что в лапах домашних питомцев гибнут десятки тысяч птиц и грызунов.

Фото, видео: www.globallookpress.com /L. Lenz, 5-tv.ru

Зоозащитники Нидерландов требуют отдать под суд владельцев хищных домашних котов. Особенно, мейн-кунов. Ежегодно в их лапах гибнут десятки тысяч птиц и грызунов.

К радости кошатников нидерландские власти отмахнулись от инициативы - в королевстве есть дела поважнее. Чтобы дать отпор шерстяным преступникам, защитники дикой природы теперь ищут правды в суде. И только голландские дизайнеры откликнулись на их инициативу. Придумали кошачьи кандалы – только на шею. Нелепый аксессуар делает кота заметным на большом расстоянии. И резко уменьшает шансы на успешную охоту.

Опасные инстинкты  изучил корреспондент Ян Воскресенский. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

 

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