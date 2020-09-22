Звезда сериала «Кухня» стала мамой во второй раз и показала первое фото с крохой
Актриса не раскрыла имя ребенка, но рассказала, какого он пола.
Фото, видео: Instagram @lerafedorovi.ch
Актриса Валерия Федорович, полюбившаяся публике после роли дочери шеф-повара ресторана «Клод Моне» в сериале «Кухня», стала мамой второй раз. Артистка — не фанат показывать детали личной жизни, поэтому о ее беременности поклонники узнали чуть ли не за месяц до радостного события. Однако теперь она сжалилась и не стала таить, что в ее семье произошло пополнение.
«Когда родился Герман, шел снегопад и светило солнце. Когда родился второй мой мальчик, сначала шел ливень, а потом все залилось солнцем, и вышла радуга. 17.09.2020 — день рождения второго сына», — написала артистка.
К посту она добавила фото, на котором держит малыша на руках. Снимок сделан так, чтобы не было видно лица мальчика. Как назвали ребенка, актриса тоже не стала раскрывать.
Фанаты порадовались за знаменитость и принялись писать ей поздравления в комментариях.
«Ты ж моя девочка! Поздравляю!»
«Лера! Ура!!! Такая радость!»
«Здоровья и всего самого хорошего!» — строчили наперебой подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти знаменитостях, которые стали мамами в тайне от широкой общественности.
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