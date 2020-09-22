Звезда сериала «Кухня» стала мамой во второй раз и показала первое фото с крохой

Актриса Валерия Федорович, полюбившаяся публике после роли дочери шеф-повара ресторана «Клод Моне» в сериале «Кухня», стала мамой второй раз. Артистка — не фанат показывать детали личной жизни, поэтому о ее беременности поклонники узнали чуть ли не за месяц до радостного события. Однако теперь она сжалилась и не стала таить, что в ее семье произошло пополнение.

«Когда родился Герман, шел снегопад и светило солнце. Когда родился второй мой мальчик, сначала шел ливень, а потом все залилось солнцем, и вышла радуга. 17.09.2020 — день рождения второго сына», — написала артистка.

К посту она добавила фото, на котором держит малыша на руках. Снимок сделан так, чтобы не было видно лица мальчика. Как назвали ребенка, актриса тоже не стала раскрывать.

Instagram @lerafedorovi.ch

Фанаты порадовались за знаменитость и принялись писать ей поздравления в комментариях.

«Ты ж моя девочка! Поздравляю!»

«Лера! Ура!!! Такая радость!»

«Здоровья и всего самого хорошего!» — строчили наперебой подписчики.

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