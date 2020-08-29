Суд изберет меру пресечения напавшему на журналиста РЕН ТВ адепту секты Виссариона

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 33

Представителя прессы избили и удерживали силой в таежном поселке.

Фото, видео: 5-tv.ru

Меру пресечения изберут 29 августа одному из адептов так называемой секты Виссариона по факту нападения на журналиста РЕН ТВ Ивана Литомина. Дело рассмотрит Курагинский районный суд Красноярского края.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» по факту нападения на съемочную группу телеканала. Журналисты приехали в Красноярский край, чтобы снять репортаж о секте, которая «удерживает» силой целый таежный поселок. Чтобы законспирироваться, представители прессы внедрились в организацию под предлогом того, что один крупный предприниматель хочет сделать пожертвование. Однако когда сектанты заметили камеры, они напали на Литомина и его оператора, а также сломали им оборудование. Журналистов избили и силой удерживали в поселке, также у них отобрали телефоны.

«Секта Виссариона» официально носит название «Церкви Последнего Завета», — это новое религиозное движение, основанное бывшим инспектором ДПС Сергеем Торопом, более известным как Виссарион. Адепты общины живут в собственном поселении в красноярской тайге. Ранее бывшая участница секты заявила о мошенничестве главы общины Виссариона, которому отдала деньги от продажи комнаты в Москве. Несмотря на то, что женщине обещали приобрести жилье на территории организации, ей и ее сыну пришлось «бомжевать».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Северной Осетии пресекли деятельность секты «свидетелей СССР».

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