Не единое единство: Лавров заявил о нарастающей мировой разобщенности

Эфирная новость 70

Глава МИД РФ, выступая в ООН, подчеркнул, что реагировать на проблемы становится все сложнее.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр, 5-tv.ru

Страны, входящие в ООН, должны преодолеть разногласия и активнее использовать площадку организации для решения глобальных конфликтов. Об этом в обращении к Генеральной ассамблее ООН заявил Сергей Лавров.

Саммит в честь 75-летия всемирной организации проходит в режиме видеоконференции. Впрочем, это не мешает обсуждать самые насущные вопросы. По словам главы российского МИДа, реагировать на проблемы становится все сложнее из-за разобщенности ведущих игроков на мировой арене. Конкретные страны Сергей Лавров не назвал, но подчеркнул, что некоторые государства не желают считаться с законными интересами своих партнеров.

«В ход идет насаждение концепций и стандартов наподобие „миропорядка, основанного на правилах“ параллельно с попытками вмешательства во внутренние дела государств, применением односторонних санкций в нарушение прерогатив СБ ООН, проявлениями нетерпимости и ненависти. Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также отметил, что попытки пересмотреть историю Второй Мировой войны и принизить роль народов, которые внесли главный вклад в победу над нацизмом, выглядят абсурдными на фоне празднования 75-летия создания ООН. По словам главы российского МИДа, сейчас необходимо оставить разногласия и снова объединиться для решения общих задач. Одна из них — борьба с коронавирусом. Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает призыв председателя ООН к прекращению огня во всем мире. Это позволит быстрее остановить пандемию.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
76.04
1.01 90.01
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
Пятилетний мальчик из Москвы случайно выколол себе глаз
14:36
Вакцина от коронавируса центра «Вектор» будет зарегистрирована к 15 октября
14:35
Чем известен Сергей Ожегов, в честь юбилея которого Google выпустил дудл?
14:30
Эскортница опоила и «развела» москвича на 45 тысяч рублей
14:25
«Не только в реке плескалась с Тарзаном» — Штурм показала архивное фото с мужем Королевой
14:11
В Ленобласти мигрант-наркоман выпрыгнул с десятого этажа уходя от полиции — видео

Сейчас читают

Ушел в монастырь, но вернулся: что терзало погибшего в ДТП актера Жулина
«Все нормально, братишка»: в сети появилось возможное видео ссоры Бузовой и Манукяна
Тарзан уже не первый раз предает Наташу Королеву — экс-участник «Дома-2»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок