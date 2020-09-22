Не единое единство: Лавров заявил о нарастающей мировой разобщенности

Страны, входящие в ООН, должны преодолеть разногласия и активнее использовать площадку организации для решения глобальных конфликтов. Об этом в обращении к Генеральной ассамблее ООН заявил Сергей Лавров.

Саммит в честь 75-летия всемирной организации проходит в режиме видеоконференции. Впрочем, это не мешает обсуждать самые насущные вопросы. По словам главы российского МИДа, реагировать на проблемы становится все сложнее из-за разобщенности ведущих игроков на мировой арене. Конкретные страны Сергей Лавров не назвал, но подчеркнул, что некоторые государства не желают считаться с законными интересами своих партнеров.

«В ход идет насаждение концепций и стандартов наподобие „миропорядка, основанного на правилах“ параллельно с попытками вмешательства во внутренние дела государств, применением односторонних санкций в нарушение прерогатив СБ ООН, проявлениями нетерпимости и ненависти. Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также отметил, что попытки пересмотреть историю Второй Мировой войны и принизить роль народов, которые внесли главный вклад в победу над нацизмом, выглядят абсурдными на фоне празднования 75-летия создания ООН. По словам главы российского МИДа, сейчас необходимо оставить разногласия и снова объединиться для решения общих задач. Одна из них — борьба с коронавирусом. Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает призыв председателя ООН к прекращению огня во всем мире. Это позволит быстрее остановить пандемию.