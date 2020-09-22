Кавказ-2020: авиация проверяет на прочность ПВО Южного военного округа

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Летчики продемонстрировали на учениях приемы высшего пилотажа и технику воздушного боя при охране государственной границы.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, 5-tv.ru

В России продолжаются стратегические учения «Кавказ-2020». В условиях максимально приближенных к боевым сложнейшие задачи решают разведчики, десантники, танкисты и артиллерия.

Условного противника уничтожают в лесах, в горной местности, на суше и на море. Спецподразделения отрабатывают методы борьбы с диверсионными группами. Корабли Каспийской флотилии поражают морские и наземные цели. Армейская авиация проверяет на прочность ПВО Южного военного округа. Экипажи истребителей перехватывают предполагаемых нарушителей государственной границы. Летчики демонстрируют приемы высшего пилотажа и технику воздушного боя.

Напомню основные действия учений «Кавказ 2020» разворачиваются на полигонах Южного военного округа и в акваториях Черного и Каспийского морей. Кроме того к совместным маневрам привлечены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Ожидается участие кораблей военно-морских сил Ирана.

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