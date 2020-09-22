Какие изменения в структуре ЕГЭ и ОГЭ ждут школьников в 2021 году?
Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила о грядущих нововведениях.
Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий, 5-tv.ru
Российских выпускников 2021 года ждут перемены в ЕГЭ и ОГЭ. По словам директора Федерального института педагогических измерений Оксаны Решетниковой, изменения коснутся сразу нескольких предметов по выбору и обязательной для всех математики.
Например, выпускникам 11-х классов на экзамене по обществознанию придется ответить на вопросы, касающиеся поправок к Конституции России, а девятиклассникам предстоит сдавать химию, проводя опыты на реальном оборудовании. Кроме того, в заданиях по истории поzвятся новые форматы для сочинений, на информатике школьники будут решать задачи на компьютерах, а на ЕГЭ по математике школьникам дадут реальные ситуации из жизни. Например, сделать рассчет строительных материалов для ремонта и обустройства дачного участка.
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