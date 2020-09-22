В Петербурге рыбак «поймал» строительный мешок с мужской ногой

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Василий Заика
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Страшный улов был извлечен из реки Екатерингофка в Адмиралтейском районе.

В Петербурге рыбак «поймал» строительный мешок с мужской ногой

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Житель Петербурга во время рыбалки выловил из реки Екатерингофка строительный мешок с мужской ногой. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 21 сентября в районе Лифляндской улицы в Адмиралтейском районе.

24-летний шокированный рыбак тут же позвонил в полицию и сообщил о страшном улове. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили в строительном мешке мужское бедро со следами расчленения и ротор от асинхронного двигателя, который, по всей видимости, использовался в качестве груза.

В настоящее время в произошедшем разбираются следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося. Другие подробности устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге на чердаке жилого дома нашли скелет ребенка.

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