Седина в бороду, а бес в экстрим: 90-летний москвич прыгает с высоты 200 метров
Борис Графов недавно установил рекорд и планирует продолжать полеты над пропастью до ста лет.
Фото, видео: ТАСС / Лебедев Артур; 5-tv.ru
Девяностолетниий московский пенсионер пристрастился к экстремальному развлечению, на которое решится не каждый юноша!
Ветеран труда Борис Графов увлекается прыжками с тарзанки, и уже поставил рекорд — девять полетов над пропастью. При этом низкие конструкции не для него. На этом видео Борис Графов бросается с моста высота которого целых 200 метров!
По словам пенсионера — каждый полет заставляет его забыть о преклонном возрасте. Чувствует он себя в момент прыжка вдвое моложе и собирается продолжить это занятие минимум до ста лет.
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