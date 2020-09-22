Седина в бороду, а бес в экстрим: 90-летний москвич прыгает с высоты 200 метров

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Борис Графов недавно установил рекорд и планирует продолжать полеты над пропастью до ста лет.

Фото, видео: ТАСС / Лебедев Артур; 5-tv.ru

Девяностолетниий московский пенсионер пристрастился к экстремальному развлечению, на которое решится не каждый юноша!

Ветеран труда Борис Графов увлекается прыжками с тарзанки, и уже поставил рекорд — девять полетов над пропастью. При этом низкие конструкции не для него. На этом видео Борис Графов бросается с моста высота которого целых 200 метров!

По словам пенсионера — каждый полет заставляет его забыть о преклонном возрасте. Чувствует он себя в момент прыжка вдвое моложе и собирается продолжить это занятие минимум до ста лет.

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