«Не только в реке плескалась с Тарзаном» — Штурм показала архивное фото с мужем Королевой

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Александр Просяник
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Певица опубликовала датированный 1998-м годом снимок с Сергеем Глушко на фоне скандала с его изменой Наташе Королевой.

«Не только в реке плескалась с Тарзаном» — Штурм показала архивное фото с мужем Королевой

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Известная российская певица Наталья Штурм опубликовала архивное фото на своей странице в Instagram с Сергеем «Тарзаном» Глушко и дочерью Еленой, которой на тот момент было девять лет. Фотографию она датировала 1998 годом и в подписи под ней вспомнила, как «плескалась в реке с Тарзаном».

«Какая я пухленькая была в 98 году… Провалы в памяти (я не буду вторым Ефремовым, потому что такого таланта нет), но я правда забыла, что не только в реке плескалась с Тарзаном», — написала она под постом.

Instagram @nataliashturm

Стоит отметить, что, по словам самой Штурм, Сергей Глушко пытался соблазнить и ее. Несмотря на это, певица не пополнила список его сексуальных побед.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарзан выступил с публичным заявлением в Instagram, в котором признался в измене. Затем его экс-любовница рассказала, что, по ее мнению, Наташа Королева тоже изменяет.

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