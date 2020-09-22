Известная российская певица Наталья Штурм опубликовала архивное фото на своей странице в Instagram с Сергеем «Тарзаном» Глушко и дочерью Еленой, которой на тот момент было девять лет. Фотографию она датировала 1998 годом и в подписи под ней вспомнила, как «плескалась в реке с Тарзаном».

«Какая я пухленькая была в 98 году… Провалы в памяти (я не буду вторым Ефремовым, потому что такого таланта нет), но я правда забыла, что не только в реке плескалась с Тарзаном», — написала она под постом.

Instagram @nataliashturm

Стоит отметить, что, по словам самой Штурм, Сергей Глушко пытался соблазнить и ее. Несмотря на это, певица не пополнила список его сексуальных побед.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарзан выступил с публичным заявлением в Instagram, в котором признался в измене. Затем его экс-любовница рассказала, что, по ее мнению, Наташа Королева тоже изменяет.