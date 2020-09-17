Обаяние известного стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко в свое время не подействовало на Наталью Штурм. Несмотря на старания дамского угодника певица не пополнила список его сексуальных побед. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

Исполнительница хита «Школьный роман» вспомнила, как познакомилась с Тарзаном во время съемок клипа на свою песню «Уличный художник». Глушко вошел в состав массовки, после чего у них началось общение. Певица отметила, что Сергей добрый, воспитанный, не конфликтный человек. Это способствовало их сближению. Но дальше флирта дело не дошло из-за чрезмерного внимания к нему многочисленных представительниц слабого пола.

Instagram @nataliashturm

«Помниться за год до брака с Королевой Тарзан ухаживал за мной, мы даже ездили купаться на Москва-реку, он так показывал, каков он без одежды. А пока ехали, ему написали и позвонили женщин 150, не меньше. После прогулки я ушла домой, не пригласив его, чему он был очень удивлен. Но я люблю моногамных мужчин, а эстафетная палочка — это не мое. Наташе Королевой, наоборот, зашло. Она вступила в это состязание, она любит его, ей видней за что», — поделилась Штурм.

Как писал 5-tv.ru, на прошлой неделе Королева обратилась в полицию с заявлением о краже драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. По ее словам, хищение произошло месяцем ранее, когда она была в отпуске. Певица уверяет, что за время ее отсутствия дома к мужу приходили две малознакомые женщины. Этих дам она и подозревает в воровстве. После этого Тарзан выступил с публичным заявлением, в котором признался в измене. При этом артист уточнил, что коварные злоумышленницы опоили его, соблазнили и в результате обокрали. Глушко объявил, что не собирается ничего отрицать и сваливать вину на других, чтобы не стать «вторым Михаилом Ефремовым». Однако спустя сутки «мужик на 200%», как назвал он себя, удалил запись с признанием.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Штурм жестко высказалась об отношении Королевой к изменам Тарзана.