Конкурентка Волочковой: стюардесса из Голландии села на шпагат в самолете

Бортпроводники обеспечивают безопасность пассажиров на борту самолета, несут ответственность за жизни людей, а в свободное время — любят повеселиться не меньше, чем представители других профессий. Стюардесса из Голландии, например, села в продольный шпагат прямо на борту воздушного судна, чем с радостью поделилась с пользователями интернета.

В Instagram-аккаунте flight___love были опубликованы снимки девушки в короткой корпоративной форме авиакомпании и с характерным шарфиком-бантом на шее, которая положила ноги на противоположные ряды кресел.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от aviation love (@flight___love) 18 Сен 2020 в 12:39 PDT

Способности бортпроводницы, которым может позавидовать и балерина Волочкова, удивили пользователей сети. Они поспешили похвалить стюардессу и посетовать, что им не повезло оказаться с ней на одном рейсе.

Фолловеры аккаунта отдельно отметили, что даже на таких снимках девушка соблюла требования безопасности в эпидемию коронавируса — не сняла и не опустила медицинскую маску.

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