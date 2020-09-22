Конкурентка Волочковой: стюардесса из Голландии села на шпагат в самолете

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Татьяна Меркер
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В сети восхитились снимками бортпроводницы в коротком платье, которая положила ноги на противоположные ряды кресел.

Конкурентка Волочковой: стюардесса из Голландии села на шпагат в самолете

Фото: Instagram @alyssaluisakoraag

Бортпроводники обеспечивают безопасность пассажиров на борту самолета, несут ответственность за жизни людей, а в свободное время — любят повеселиться не меньше, чем представители других профессий. Стюардесса из Голландии, например, села в продольный шпагат прямо на борту воздушного судна, чем с радостью поделилась с пользователями интернета.

В Instagram-аккаунте flight___love были опубликованы снимки девушки в короткой корпоративной форме авиакомпании и с характерным шарфиком-бантом на шее, которая положила ноги на противоположные ряды кресел.

 
 
 
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Публикация от aviation love (@flight___love)

Способности бортпроводницы, которым может позавидовать и балерина Волочкова, удивили пользователей сети. Они поспешили похвалить стюардессу и посетовать, что им не повезло оказаться с ней на одном рейсе.

Фолловеры аккаунта отдельно отметили, что даже на таких снимках девушка соблюла требования безопасности в эпидемию коронавируса — не сняла и не опустила медицинскую маску.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что студент из Челябинска перепрыгнул с одной многоэтажки на другую на велосипеде.

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