Почти 50 грудничков эвакуировали из перинатального центра в Калуге из-за пожара

98 человек, в том числе 49 грудных детей, эвакуировали из калужского перинатального центра. ЧП произошло около 11 часов во вторник, 22 сентября.

5-tv.ru

По данным 5-tv.ru, возгорание, которое произошло в процедурном кабинете было оперативно ликвидировано.

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Площадь пожара составила два квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал.