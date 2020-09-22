Почти 50 грудничков эвакуировали из перинатального центра в Калуге из-за пожара
В результате ЧП чудом никто не пострадал.
Фото: URA.RU/TASS / Екатерина Сычков
98 человек, в том числе 49 грудных детей, эвакуировали из калужского перинатального центра. ЧП произошло около 11 часов во вторник, 22 сентября.
По данным 5-tv.ru, возгорание, которое произошло в процедурном кабинете было оперативно ликвидировано.
Площадь пожара составила два квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал.
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