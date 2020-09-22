«Спиногрызы атакуют»: Галкин показал утренние игры детей перед школой

Максим Галкин показал, как его дети Лиза и Гарри проводят свое утро перед тем, как пойти в школу. На опубликованном в Instagram видео юморист сидит в белом халате за столом в ожидании завтрака, а ребята играют с ним, изображая из себя вампиров.

«Меня съедают опасные зомби-вампиры с утра пораньше», — говорит на видео «перепуганный» Галкин, добавив в шутку в посте, что «спиногрызы его атакуют».

По словам юмориста, после того, как Лиза и Гарри стали школьниками, их семья встает в восемь утра. Галкин и его супруга Алла Пугачева собирают детишек в школу, кормят завтраком, а затем провожают в гимназию, которая, к счастью, находится недалеко от дома.

Instagrtam @maxgalkinru

«Зато сразу на весь день заряд бодрости и хорошего настроения! Проводили и ждем, когда обратно приедут. Оператор — Аллуся», — написал телеведущий, не забыв отметить, кто снимал веселое видео.

Подписчики порадовались за сплоченную семью, в которой каждому отведена соответствующая роль.

«Мама — оператор, папа — главный актер, дети — любимая массовка. Творческая семья»;

«Чудесные детишки»;

«Восхищаюсь Максом, хороший отец», — прокомментировали публикацию пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, как Пугачева и Галкин поздравили детей с днем рождения.