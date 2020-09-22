Греф признался, что не поддерживает идею повышения налогов в России

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Александр Просяник
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Глава Сбербанка уверен, что таким образом не удастся добиться ускорения роста экономики.

Греф признался, что не поддерживает идею повышения налогов в России

Фото: www.globallookpress / Zamir Usmanov

Повышение налогов лишает страну конкурентного преимущества низких ставок и не приводит к ускорению роста экономики. С такой позицией выступил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России.

По мнению Грефа, повышение налогов должно быть самой последней мерой, на которую следует идти государству. Он подчеркнул, что руководству России лучше пойти по пути снижения расходов бюджета и заимствований, но избежать подобного шага.

«Наше конкурентное преимущество — это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Мы не получим экономического роста, если мы будем повышать налоги», — заявил Герман Греф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых правилах по возврату налогов за жилье и лечение.

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