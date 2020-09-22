Путин заявил о приверженности Москвы к мирному решению региональных конфликтов

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Александр Просяник
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Глава государства выступил на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Фото, видео: Пресс-служба президента РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступает за мирное и дипломатическое решение всех региональных кризисов и конфликтов, а также обеспечение стратегической стабильности.

Об этом глава государства заявил, выступая на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, Россия будет прикладывать к этому все усилия.

«Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы, прежде всего в сфере контроля над вооружениями, укрепления действующих здесь договорных режимов», — сказал Владимир Путин.

Президент также указал на важность запретов и химического, и биологического и токсинного оружия.

В качестве первоочередного вопроса, который нуждается в оперативном решении, глава государства выделил продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях. Он истекает в феврале 2021 года. Несмотря на решение Москвы объявить мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе, американские партнеры пока никак не отреагировали на предложение России.

«Полагаю, что подобные встречные шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьезного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — заявил национальный лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН.

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Путин заявил о приверженности Москвы к мирному решению региональных конфликтов

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