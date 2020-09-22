Президент внес в Госдуму законопроекты по поправкам к Конституции

Владимир Путин внес в Государственную думу РФ пакет законопроектов, которые должны привести российское законодательство в соответствие с новой редакцией Конституции.

Внести изменения в Основной закон страны ранее предложил президент России. Всенародное голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, за них высказались 77,92% российских граждан, против — 21,27%. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля 2020 года.

Поправки, в частности, предполагают, что кандидат в президенты РФ должен постоянно проживать на территории России не менее 25 лет, а также не может иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране как на момент участия в выборах, так и в прошлом. Коме того, прописана неприкосновенность для бывшего президента России, однако он может быть лишен этого статуса. Также предлагалось, что бывший глава государства может стать сенатором пожизненно.

Один из внесенных сегодня Владимиром Путиным законопроектов касается формирования правительства Российской Федерации. Как пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, согласно документу, изменится процедура формирования правительства. Так, глава кабинета министров, его замы и министры будут назначаться президентом после их утверждения нижней палатой парламента.

Общее руководство правительством, согласно законопроекту, будет осуществлять президент России. Члены кабинета министров вправе подать в отставку, которая будет либо принята, либо отклонена главой государства. При этом сам президент сможет освободить от должности любого члена правительства, в том числе и премьер-министра, не распуская при этом весь кабмин.

В проекте закона также говорится, что председатель правительства РФ несет персональную ответственность перед президентом РФ за осуществление возложенных на кабинет министров полномочий.

Для обеспечения согласованного взаимодействия российских органов власти и выработки основных направлений внутренней и внешней политики страны президент РФ сможет сформировать Госсовет, статус которого будет определен отдельным федеральным законом.

Президент получит также возможность обращаться с запросом в Конституционный суд, чтобы проверить на предмет соответствия Конституции уже одобренного парламентом федерального закона, до его подписания.

Изменения, как ожидается, усилят роль Государственной Думы и Совета Федерации. Так, нижняя палата парламента будет наделена правом утверждать предложенную президентом РФ кандидатуру премьер-министра. Депутаты также будут по представлению главы государства утверждать кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров, кроме тех, которыми руководит непосредственно президент.

Главы федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся вопросы обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения ЧС, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться президентом РФ после консультаций с Советом федерации. Совфед также сможет прекращать полномочия судей Конституционного, Верховного, кассационных и апелляционных судов по представлению президента. Число судей Конституционного суда при этом сократится с 19 до 11.

Помимо всего прочего, согласно поправкам в Конституцию, премьер-министру РФ, его заместителям, а также федеральным министрам и другим руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъектов РФ, руководителям федеральных госорганов, членам Совета федерации, депутатам Государственной думы и судьям будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также зарубежные денежные счета.