Любовница Тарзана мечтала отбить его у Наташи Королевой

Начинающая актриса Анастасия Шульженко сообщила, что надеялась на уход Сергея Глушко, известного как Тарзан, из семьи. Девушка продолжает заверять, что их роман со стриптизером начался еще в феврале 2019 года.

Многие пользователи сети полагают, что Шульженко пытается нажиться на скандале с изменой Тарзана жене, певице Наташе Королевой. В корысти ее обвинили и на недавних шоу «На самом деле» и «Пусть говорят». Но актриса продолжает стоять на своем — роман был, но она не верила в их будущее до положительного теста на беременность.

«Возможно, я сама себя в чем-то обманывала. Да, я действительно хотела, чтобы Сережа был со мной и ушел из семьи», — процитировал девушку Starhit.ru.

Однако на прошлой программе удалось установить, что Шульженко не беременна. На другом выпуске с участием актрисы появилась и другая кандидатка на интимную связь с Тарзаном — модель Анна Мосс. По ее словам, они встретились на одном мероприятии, якобы общение перетекло в любовные игры. Больше они не виделись.

«Я себя корила за то, что сделала. Мне жаль Наташу, она очень красивая женщина, невероятно талантливая», — заявила Мосс.

Она заверила гостей «На самом деле», что первоначально вообще не собиралась поддаваться на уговоры Тарзана.

«Мне хотелось интимной близости, у меня давно секса не было. А Тарзан ничего такой», — игриво сообщила модель, показав невинное селфи с артистом.

В отличие от Шульженко, у Мосс в рукаве не было компрометирующего видео с обнаженным Тарзаном. Но по ходу программы проверка полиграфолога Романа Устюжанова показала, что девушка лжет. При вопросе про интимную связь с Тарзаном он смог установить, что она говорила неправду.

Скандал с изменами Тарзана Наташе Королевой начался с заявления певицы о краже драгоценностей на пять миллионов рублей и крупной суммы наличных из дома. По ее словам, случилось это после визита к ее мужу двух малознакомых женщин.

Вскоре Тарзан признался в измене, но потом взял свои словам обратно. Теперь он требует прекратить вмешательство в его частную жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наташа Королева винит в скандале с Тарзаном государственные телеканалы.