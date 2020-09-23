Петербургским учителям разослали алгоритм по выявлению экстремистов среди школьников

Эфирная новость 24

Подобная инструкция вызвала недоумение у педагогов и родителей учеников.

Фото, видео: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire, 5-tv.ru

В Петербурге школьным учителям предложили искать среди детей экстремистов. Комитет по образованию разослал памятку, где разъяснил, как именно это делать. Педагоги и родители в недоумении — зачем тогда нужны правоохранительные органы?

Насколько эффективен и необходим такой «алгоритм», станет ясно в ближайшее время. А чтобы спорных моментов не возникало, учителям рекомендуют лишний раз напомнить детям, что за написанным и сказанным нужно следить не только в школе, но и в интернете, тогда и никакой контроль не будет страшен.

Корреспондент Максим Облендер изучил документ под названием «Алгоритм экстремиста». Подробнее смотрите в видеорепортаже.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:28
Двоих руководителей «секты Виссариона» арестовали в Новосибирске — видео
7:23
Почему турагентства и отели массово закрываются в России?
7:14
«Я счастлива»: Лиза Арзамасова впервые прокомментировала роман с Авербухом
7:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
6:55
Александр Галибин: «Я считаю себя ленинградцем, а не петербуржцем»
6:53
Видео: Машины раскидало по дороге после массового ДТП в центре Петербурга

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
А был ли мальчик? — Дочь Джоли впервые надела юбку после терапии по смене пола
Диетолог назвала ТОП-5 самых опасных продуктов для завтрака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок