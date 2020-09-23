Петербургским учителям разослали алгоритм по выявлению экстремистов среди школьников
Подобная инструкция вызвала недоумение у педагогов и родителей учеников.
Фото, видео: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire, 5-tv.ru
В Петербурге школьным учителям предложили искать среди детей экстремистов. Комитет по образованию разослал памятку, где разъяснил, как именно это делать. Педагоги и родители в недоумении — зачем тогда нужны правоохранительные органы?
Насколько эффективен и необходим такой «алгоритм», станет ясно в ближайшее время. А чтобы спорных моментов не возникало, учителям рекомендуют лишний раз напомнить детям, что за написанным и сказанным нужно следить не только в школе, но и в интернете, тогда и никакой контроль не будет страшен.
Корреспондент Максим Облендер изучил документ под названием «Алгоритм экстремиста». Подробнее смотрите в видеорепортаже.
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