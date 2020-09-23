Видео: Королева показала, как борется со стрессом на фоне скандала с изменой Тарзана

|
Анастасия Шадская
15

Любовница Сергея Глушко заявила, что тайно встречалась с ним полтора года.

Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Известная певица Наташа Королева впервые вышла на связь с поклонниками после скандала с изменой мужа Сергея Глушко, более известного, как Тарзан. В разделе сторис в Instagram артистка показала, как борется со стрессом и где находит утешение в этой непростой ситуации.  Как оказалось, на время забыться и абстрагироваться от всех семейных проблем знаменитости помогают  посиделки с подругой-адвокатом Идой Достман, которая непрочь выпить. 

Судя по видео, приятельницы отлично провели время в ресторане в центре Москвы. Обращаясь к подписчикам, Королева начала было петь песню о дружбе, но в итоге отвлеклась на более насущные темы.

«С кем еще можно бухнуть, посидеть и перетереть весь тот ***, который… Эх, ладно», — махнула она рукой.

«Для чего еще нужны друзья?» — поддержала ее подруга.

Кроме подруги и горячительных напитков справиться с проблемами Королевой помогает сладкое. Вместе с Достман она заказала роскошный десерт «Анна Павлова».

«Лучшая диета от любого стресса. Сожрать побольше сладкого, вкусного десерта. От любого стресса, неприятностей и трэша нашей жизни», — заключила заметно повеселевшая Королева.

Скандал с изменами Тарзана Наташе Королевой начался с заявления певицы о краже драгоценностей на пять миллионов рублей и крупной суммы наличных из дома. По ее словам, случилось это после визита к ее мужу двух малознакомых женщин.

Вскоре Тарзан признался в измене, но потом взял свои словам обратно. Теперь он требует прекратить вмешательство в его частную жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что любовница Тарзана хотела увести его из семьи.

 

Читайте также

+9° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:21
Видео: Королева показала, как борется со стрессом на фоне скандала с изменой Тарзана
4:02
Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
3:56
Путин обсудил с главой Росмолодежи эффективность волонтеров в стране
3:40
«Никто никого не переманивает?» — Опубликована компрометирующая переписка Рудковской с Загитовой
3:21
Видео: Ледокол «Арктика» отправился в первый рейс из Петербурга
3:06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
Ринувшийся спасать Дакоту Лука Сафронов рассказал, как едва не загремел в тюрьму
А был ли мальчик? — Дочь Джоли впервые надела юбку после терапии по смене пола

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок