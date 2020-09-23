Видео: Королева показала, как борется со стрессом на фоне скандала с изменой Тарзана

Известная певица Наташа Королева впервые вышла на связь с поклонниками после скандала с изменой мужа Сергея Глушко, более известного, как Тарзан. В разделе сторис в Instagram артистка показала, как борется со стрессом и где находит утешение в этой непростой ситуации. Как оказалось, на время забыться и абстрагироваться от всех семейных проблем знаменитости помогают посиделки с подругой-адвокатом Идой Достман, которая непрочь выпить.

Судя по видео, приятельницы отлично провели время в ресторане в центре Москвы. Обращаясь к подписчикам, Королева начала было петь песню о дружбе, но в итоге отвлеклась на более насущные темы.

«С кем еще можно бухнуть, посидеть и перетереть весь тот ***, который… Эх, ладно», — махнула она рукой.

«Для чего еще нужны друзья?» — поддержала ее подруга.

Кроме подруги и горячительных напитков справиться с проблемами Королевой помогает сладкое. Вместе с Достман она заказала роскошный десерт «Анна Павлова».

«Лучшая диета от любого стресса. Сожрать побольше сладкого, вкусного десерта. От любого стресса, неприятностей и трэша нашей жизни», — заключила заметно повеселевшая Королева.

Скандал с изменами Тарзана Наташе Королевой начался с заявления певицы о краже драгоценностей на пять миллионов рублей и крупной суммы наличных из дома. По ее словам, случилось это после визита к ее мужу двух малознакомых женщин.

Вскоре Тарзан признался в измене, но потом взял свои словам обратно. Теперь он требует прекратить вмешательство в его частную жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что любовница Тарзана хотела увести его из семьи.